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地方提對策 建議收逃逸保證金

聯合報／ 記者江良誠林佩均／連線報導
南投縣長許淑華表示，全台失聯移工暴增，龐大醫療費用成為基層院所難以承受的重擔，政府應盤點失聯外勞衍生的問題。記圖／聯合報系資料照片
南投縣長許淑華表示，全台失聯移工暴增，龐大醫療費用成為基層院所難以承受的重擔，政府應盤點失聯外勞衍生的問題。記圖／聯合報系資料照片

失聯移工醫療呆帳並非新問題，但各部會自掃門前雪，缺乏跨部會協調機制，迄今仍無解。南投縣長許淑華說，應修補制度漏洞，盼中央修法解決。縣府羅列移工入境繳交保證金、投保醫療險等建議，透過立委向中央反映，去年四月迄今仍無回應。

許淑華說，全台失聯移工暴增到八萬三千多人，龐大醫療費用成為基層院所難以承受的重擔，也凸顯相關機制不夠完善，政府應盤點失聯外勞衍生的問題，現在不面對，一定會再發生。

南投縣社勞處長林志忠建議來台移工須繳交逃逸保證金，一旦失聯，款項將匯入外國人逃逸基金專款帳戶；移工輸出國應成立「海外同胞急難救助基金會」，來台工作期間應按月繳交急難救助金，以因事故、疾病等支出。

林志忠說，來台工作的外國人目前僅規定投保意外險，應增加投保醫療險或壽險，並要求移工母國駐台辦事處，針對自己國民應合理協助，再由該國向移工求償；政府應降低移工勞資爭議與逃跑率，可設立網路平台，讓移工遭遇勞資糾紛時，有公開申訴管道。

梧棲童綜合醫院曾救治腦出血昏迷的印尼籍失聯移工「布迪」，住院一個多月後清醒，醫療費累積七十萬元，最後也由醫院吸收，還捐款送布迪回鄉。該院表示，台灣引進外籍移工卅年來一直有此問題，政府確實應建立「失聯移工基金」這類機制因應。

立委馬文君說，她去年已將上述建議向中央部會反映，但沒有下文；我國管理外籍移工問題也無具體改善，中央不能把移工問題丟給地方或醫療機構承擔。

童綜合醫院副院長吳肇鑫表示，國人在外國積欠醫療費用，原則上沒繳錢醫院不會放人，當地政府會介入處理，但在台灣，醫院卻得自己吞下去；政府應建立代位求償機制，向移工母國交涉。

東勢農民醫院表示，政府應該出面處理，就算不能全額，也要部分補助，不然醫師救人，誰來救醫院？

機制 移工

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