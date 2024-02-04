聽新聞
test
0:00 / 0:00
地方提對策 建議收逃逸保證金
失聯移工醫療呆帳並非新問題，但各部會自掃門前雪，缺乏跨部會協調機制，迄今仍無解。南投縣長許淑華說，應修補制度漏洞，盼中央修法解決。縣府羅列移工入境繳交保證金、投保醫療險等建議，透過立委向中央反映，去年四月迄今仍無回應。
許淑華說，全台失聯移工暴增到八萬三千多人，龐大醫療費用成為基層院所難以承受的重擔，也凸顯相關機制不夠完善，政府應盤點失聯外勞衍生的問題，現在不面對，一定會再發生。
南投縣社勞處長林志忠建議來台移工須繳交逃逸保證金，一旦失聯，款項將匯入外國人逃逸基金專款帳戶；移工輸出國應成立「海外同胞急難救助基金會」，來台工作期間應按月繳交急難救助金，以因事故、疾病等支出。
林志忠說，來台工作的外國人目前僅規定投保意外險，應增加投保醫療險或壽險，並要求移工母國駐台辦事處，針對自己國民應合理協助，再由該國向移工求償；政府應降低移工勞資爭議與逃跑率，可設立網路平台，讓移工遭遇勞資糾紛時，有公開申訴管道。
梧棲童綜合醫院曾救治腦出血昏迷的印尼籍失聯移工「布迪」，住院一個多月後清醒，醫療費累積七十萬元，最後也由醫院吸收，還捐款送布迪回鄉。該院表示，台灣引進外籍移工卅年來一直有此問題，政府確實應建立「失聯移工基金」這類機制因應。
立委馬文君說，她去年已將上述建議向中央部會反映，但沒有下文；我國管理外籍移工問題也無具體改善，中央不能把移工問題丟給地方或醫療機構承擔。
童綜合醫院副院長吳肇鑫表示，國人在外國積欠醫療費用，原則上沒繳錢醫院不會放人，當地政府會介入處理，但在台灣，醫院卻得自己吞下去；政府應建立代位求償機制，向移工母國交涉。
東勢農民醫院表示，政府應該出面處理，就算不能全額，也要部分補助，不然醫師救人，誰來救醫院？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言