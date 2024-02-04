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移工怕被警察抓 有錢也難就醫 小病拖成重症

聯合報／ 記者簡慧珍趙容萱林佩均洪敬浤／連線報導
印尼籍女看護尤蒂（左）與兒子已順利返國。圖／中華大家功德會提供
印尼籍女看護尤蒂（左）與兒子已順利返國。圖／中華大家功德會提供

滯留台灣的非法移工日益增加，尤其是缺工嚴重的高山茶葉、水果等高經濟作物產區，非法移工聚集成為地下社群，平時小病或產檢到當地醫療站就醫，沒有健保得自費付現金，因為有被逮遣返的風險，很多人小病拖成重症，或者出車禍或意外才不得不就醫。

印尼夫妻 打黑工救病兒

卅七歲印尼籍女看護尤蒂八年前來台工作，隔年丈夫也來台工作，尤蒂遇到惡雇主多次向仲介公司反映卻沒改善，最後夫妻兩人雙雙落跑，因無力償還仲介費，兩人躲在山區打黑工。尤蒂二年前懷孕，雖沒有健保又要躲警察，還是按期產檢。

 尤蒂說，兒子尤達出生後三天後因呼吸困難送醫，轉診醫學中心發現有先天性心臟病，緊急開刀治療住加護病房，醫師評估得動第二次手術，但手術費數十萬元得自費，夫妻兩人投入所有積蓄，仍不足卅萬元，沒想到在尤達動手術前，尤蒂夫妻兩人被警方查獲，一家三口面臨遣返。

中華大家功德會執行長汪開宏說，尤蒂丈夫先被遣返回母國，她則留在台中陪兒子開刀，等到完全康復後，警方、善心人士籌得醫藥費、機票費，仍算是幸運個案。

菲國逃逸工 癱瘓沒人理

來自菲律賓的「賈庫（化名）」在南彰化租屋，去年十月起租金逾期未繳，房東十一月登門才發現他已中風癱瘓，在床上餓了不知幾天，滿地排泄物未清理。警方一查發現，賈庫已來台廿多年，從工廠逃逸後就失蹤。

賈庫被診斷腦血管栓塞，半個月後在醫院病故，積欠的七十萬元醫藥費。

台中市國際關懷印尼協會ＧＩＣＡ說，台灣醫院不會拒絕病患就醫，但失聯移工看病都要全額付款，遇重症或生產，都得自己籌錢，若沒積蓄、生病沒工作和收入，也缺乏親友支持，常會忍著不看病，一旦就醫就是大問題。

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