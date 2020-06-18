參眾兩院打對台 各推警務改革案

參院共和黨人16日公布其警務改革方案，以較溫和的一攬子方案來對抗民主黨極具深遠影響的改革；白宮已表態指川普總統支持共和黨這個「正義法」(Justice Act ) ，並作為一個優先處理項目，以回應因非裔佛洛伊德案所引發的全國大規模示威抗議。

民主黨上周提出警務改革的「警察正義法」(The Justice in Policing Act)，被認為是國會民主黨人對佛洛伊德事件引發全國示威的回應，其中使犯錯的警員較易被檢控。法案還建議建立全國數據庫，收集警察暴力執法事件，禁止警察在執法時使用鎖喉的做法，並展開反種族歧視的新培訓計畫。

議案被視為是國會多年來最大刀闊斧的警察執法改革，民主黨多位領袖，包括眾院議長波洛西及參院少數黨領袖舒默均表示支持。

而共和黨提出的法案，則提高檢控犯錯警員的難度，而且對警察的執法程度有所寬鬆，例如不鼓勵使用鎖喉而非民主黨所提出的禁止；法案還繼續保留警務人員在工作中，毋承擔個人責任的機制。

民主黨和共和黨法案之間的另一個主要區別是聯邦資金的使用， 民主黨不會提供新的聯邦資金來實施改革，而共和黨的法案將通過司法部的撥款，為新的培訓及計畫提供資金。

參院多數黨領袖麥康諾已表示盡快採取行動，下周就共和黨的法案投票，屆時眾院也將就民主黨的提案投票，結果將出現兩個法案打對台戲的局面，有可能出現民主黨的方案不獲參院通過，共和黨方案同樣在眾院無法實行。

波洛西批評共和黨的方案並不足夠，但強調眾院民主黨人希望通過兩黨合作的方式來通過立法，以便對警務改革作出有意義的改變，從而結束種族不公正及普遍存在的警察暴力。