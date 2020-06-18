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涉種族歧視 百年糖漿品牌Aunt Jemima要「改名換臉」

世界日報 / 編譯林梅婕／綜合17日電
源於種族刻板印象 知名煎餅糖漿Aunt Jamima、班大叔米都改名 美聯社
源於種族刻板印象 知名煎餅糖漿Aunt Jamima、班大叔米都改名 美聯社

近日受到非裔男子佛洛伊德(George Floyd)事件的影響，種族歧視的爭議不斷，百事可樂(PepsiCo)旗下的煎餅楓糖漿Aunt Jemima、康尼格拉食品(Conagra Brands)著名的楓糖漿Mrs. Butterworth`s、以及知名的大米品牌班大叔(Uncle Ben`s)都出面宣布，未來將更改產品名稱，以修正過去產品給人對種族的刻板印象。

百事可樂17日公開表示，除更改產品名稱外，也將移除產品封面上以非裔婦女作為Aunt Jemima的代表人物。雖然該公司尚未宣布產品新名稱為何，但預計在今年第四季推出全新的產品名稱和封面設計。該產品發行於1889年，產品形象的靈感來自於當代的流行歌曲「傑邁瑪阿姨」(Old Aunt Jemima)，過去在電視節目中總以白人男子塗黑臉的方式來表演這首歌曲。

班大叔的母公司瑪氏食品(Mars)向「華爾街日報」透露，未來將改變該產品的封面設計，不再以留著一頭白髮的非裔男子做為班大叔的形象，該公司表示：「我們對於產品設計的變更和時程都還沒有明確的細節，但我們願意探尋各種可能性。」

此外，Mrs. Butterworth`s楓糖漿以懷孕婦女為造型的透明瓶身，灌入楓糖漿後讓瓶身呈現深褐色，未來也不再繼續使用。康尼格拉食品也表示：「我們了解這個動作能協助消彌社會上對種族的偏見，未來我們也會推出全新的產品設計。」

密西根州弗里斯州立大學(Ferris State University)的種族隔離歷史博物館(Jim Crow Museum of Racist Memorabilia)創辦人皮格姆(David Pilgrim)表示，在過去有許多商業廣告如傑邁瑪阿姨，不斷利用對非裔族群的歧視，將產品形象包裝成為白人服務的幸福感，皮格姆說：「企業家勢必經過許多討論，才願意撤換產品多年來的形象和名稱，幫助社會移除種族歧視。」

源於種族刻板印象 知名煎餅糖漿Aunt Jamima、班大叔米都改名 美聯社
源於種族刻板印象 知名煎餅糖漿Aunt Jamima、班大叔米都改名 美聯社

警察 佛洛伊德

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