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拆雕像爆槍聲 新墨州逮守護極右民兵

世界日報 / 記者顏伶如╱綜合報導
反警察暴力團體在新墨西哥州首府阿布奎基市15日以鎖鍊纏身，試圖推倒一座殖民時期 西班牙征服者的雕像，但遭到當地民兵以武力守護雕像。 美聯社
反警察暴力團體在新墨西哥州首府阿布奎基市15日以鎖鍊纏身，試圖推倒一座殖民時期 西班牙征服者的雕像，但遭到當地民兵以武力守護雕像。 美聯社

新墨西哥州首府阿布奎基市(Albuquerque)警察局16日宣布，逮捕涉嫌在抗議活動中向示威群眾開槍的31歲男子巴卡(Steven Ray Baca)。巴卡2019年曾角逐市議員選舉。

豎立於阿布奎基市中心區的西班牙籍殖民者歐納蒂(Juan de Oate)雕像，15日被原來反警察暴力的抗議群眾包圍，並企圖推倒；混亂當中，一群自稱守護雕像民兵組織成員與抗議群眾爆發衝突，其中一名成員開槍擊中示威人士。

根據警方紀錄，警方以持致命武器加重攻擊罪重罪將巴卡移送法辦，遭到開槍的抗議者威廉斯(Scott Williams)身中數槍，送醫急救中。

警方調查紀錄指出，巴卡自稱要「保衛雕像」，遭到示威人士追打後不得不自衛，拿出胡椒噴霧朝群眾噴灑。巴卡所屬的極右派組織「新墨西哥州科瑞郡民兵」(New Mexico Civil Guard Curry County)在臉書發表聲明指出，抗議活動中的槍手並非該組織成員。

巴卡對員警供稱，群眾對他窮追不捨，除了拳打腳踢之外，還有人拿滑板砸他，或者企圖撲倒他。

不過，目擊者以手機拍下的衝突過程影片則顯示，巴卡動手抓住一名女子，把她摔倒在地；也有網友在推特分享影片指出，巴卡無端動手，毆打一名女人。

民主黨籍阿布奎基市市長凱勒(Tim Keller)15日晚間表示，由於發生「公共安全危機」，市府將盡速移除歐納蒂雕像，至於接下來如何處置，日後再議。

凱勒在聲明中說，槍擊事件的發生令人痛心、憤怒，「我們不接受暴力行為，暴力在我們城市絕對沒有存在空間。」

明尼蘇達州非洲裔男子佛洛伊德(George Floyd)5月25日被白人警察以膝蓋壓頸致死後，各地掀起要求拆除南方邦聯(Confederate)銅像的抗議浪潮。新墨西哥州則有民眾主張，應該拆除1598到1606年間擔任州長的歐納蒂雕像，因為他曾率領西班牙入侵北美大陸，也曾屠殺原住民印第安人。

阿布奎基警察局長葛利爾(Michael Geier)表示，對於任何想在抗議活動中製造暴力的團體，警方一定查緝到底。

警察 佛洛伊德

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