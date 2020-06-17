西雅圖警長：不允許自治區「無警」 必要時將重返

西雅圖警察局警長15日表示，抗議群眾占領的「國會山自治區」(CHAZ)若威脅公眾安全，警方定將重返，並稱西雅圖市裡並無警察無法控制的地方；而在此之前，該市一名地方業者抱怨曾報警告知有人強行闖入與蓄意破壞，但警方不予回應。

西雅圖警察局非裔女警長卡麥隆．貝斯特(Carmen Best)15日表示：「西雅圖市並無『無警區』(cop free zone)，我認為有很多區域的塗鴉顯示本市已被包圍，但真相並非如此。」

警方與抗議非裔佛洛伊德(George Floyd)之死的民眾爆發衝突後，警方從東區(East Precinct)附近的國會山(Capitol Hill)社區撤退幾個街區。

參加「國會山佔領區示威」(Capitol Hill Occupied Protest，簡稱CHOP)的民眾在街頭畫上「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)塗鴉與繪畫，他們也在社區花園種菜並分發食物，氣氛多半和平。

但這種情況惹怒川普總統，他稱該區遭暴民眾攻占；他在推特表示可能派軍，但遭西雅圖民主黨市長珍妮‧鄧肯Jenny Durkan)和華盛頓州民主黨州長英斯利(Jay Inslee)批評。

鄧肯16日表示，西雅圖將包容示威者，同時保護鄰近商家與居民；她說：「雖然總統和部分國家媒體對CHOP有不實和誤導描述，但本市相信憲法第一修正案賦權的活動能持續下去。」

國會山一間汽車店老闆麥狄蒙(John McDermott)告訴西雅圖電視台KIRO-TV，他14日晚間打多通電話給警察局，回報有民眾強行闖入與蓄意破壞。

貝斯特表示，警方確實接到來電，對方稱有人持槌子破窗，而且他的店家失火；貝斯特指出：「警察確實做出回應，並從遠處觀察，但未見到煙霧、火焰或任何造成騷動的事物。」

貝斯特表示，調度人員持續與警察合作協助犯罪受害人，或者通報人可到佔領區周圍的警局報案，若情況危急會有警察前往。

西雅圖官員也就警察重返占領區與示威領導人協商；該市交通局16日上午將抗議區帳篷路障改成水泥路障。