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新州媒體將用「黑人」指代非洲裔
全美反種族歧視運動如火如荼，新州先進傳媒(NJ Advance Media)16日宣布做出調整，將使用「黑人」(Black)指代非洲裔文化、種族等族裔資訊，但並不完全放棄非洲裔(African American)的說法，稱兩者在特定用法上不可互換。
新州先進傳媒副主席Kevin Whitmer表示，媒體多元化、平等和包容委員會(Diversity, Equity & Inclusion Committee)去年就已開始討論這一改動。區別於此前有歧視意味的「black」，改動後的用法採取大寫首字母，以「Black」指代非洲裔文化、族裔等。
Whitmer援引「Salvation and Social Justice」創始人Charles Boyer稱，「黑人」(Black)的用法才真正涵蓋了有關非洲裔族群的一切，包括非洲裔美國人(African Americans)、非洲人(Africans)、西印度人(West Indians)和拉非美洲裔(Afro Latinos)，更能反映出黑人族裔曾遭遇的殖民政策和白色恐怖。
新州先進傳媒是新澤西最大的傳媒公司，旗下包括明星記事報(Star-Ledger)、NJ.com等影響力較大的各類媒體。
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