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男童和家人參加示威遭警噴胡椒噴霧 痛苦哀嚎：我做錯什麼

聯合新聞網 / 綜合報導
美國一名7歲男童和家人參加遊行時遭到警方噴胡椒噴霧，路人見狀趕緊用水和牛奶清洗。 圖／翻攝自Evan Hreha臉書
美國一名7歲男童和家人參加遊行時遭到警方噴胡椒噴霧，路人見狀趕緊用水和牛奶清洗。 圖／翻攝自Evan Hreha臉書

為了替非裔男子佛洛伊德遭到白人警察壓頸致死一案討公道，美國多處地區掀起示威抗議遊行，沒想到日前在亞特蘭大又發生一名黑人遭到警察槍殺身亡，更引爆群眾怒火。在西雅圖抗議現場竟然發生一名7歲男童遭到警察噴胡椒噴霧，讓他痛到嚎啕大哭，周圍的人看到趕緊上前拿水、牛奶幫忙清洗眼睛，男童邊哭邊喊「我到底做錯了什麼？」畫面讓旁人看了相當不捨。

綜合外媒報導，一名男子艾佛利（Mando Avery）帶著家人參加抗議遊行，針對佛洛伊德一事要求警察改革，但過程中卻發生一名警察拿著胡椒噴霧朝他們噴灑，造成艾佛利的7歲兒子臉部被噴中，瞬間讓他痛到哀嚎，並且緊閉著雙眼不斷求救。周遭目睹一切的群眾立刻圍了過來，有人拿水也有人拿牛奶幫忙清洗臉部，減緩痛苦，但男童還是不停的痛哭，甚至還抱著家人無助地哭泣問自己到底做錯了什麼。

男童爸爸艾佛利事後向記者表示他認為警方是正對著他兒子攻擊，不知道是否是為了殺雞儆猴，但讓他更不能接受的是現場的其他員警和救護人員竟然都見死不救，而這起事件也被一名髮型師伊凡（Evan Hreha）給拍了下來，並且上傳網路上引起群眾的撻伐，紛紛留言痛罵警方的行為。

不過在上傳影片一周後，伊凡在路上遭到7名員警圍住並逮捕，理由是他被控用雷射光射向警察的眼睛，但伊凡否認指控並且申請保釋但遭到拒絕，最後還是被上銬關了2天。伊凡表示他相信自己被逮一定和他上傳影片有關，這也讓他對於「警察應該要保護和服務人民」的印象完全破滅。

男童遭警方噴胡椒噴霧後痛到哀嚎，讓人看了不捨。 圖／翻攝自Evan Hreha臉書
男童遭警方噴胡椒噴霧後痛到哀嚎，讓人看了不捨。 圖／翻攝自Evan Hreha臉書

警察 佛洛伊德

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