種族正義！ 名人、企業挺身 全美遍地開花

非裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察壓頸致死事件在全美引發反種族主義浪潮後,呼籲警察改革的示威抗議已遍地開花;種族平等和正義的呼聲,甚至出現在生活各個角落,名人和企業行號也加入反種族歧視的行列。

耐吉(Nike)等多家企業已把解放日(Juneteenth)列為假日;韋氏字典(Merriam-Webster)將修改「種族主義」定義,增訂可能包含「系統性壓迫」;NASCAR 則禁止在比賽現場掛上邦聯旗(Confederate flag)。

美國廣播公司(ABC)真人實境秀「單身漢」(The Bachelor)也因應種族多元性,在節目開播18年來,加入首位非裔參與者。

許多非裔民眾受到白人友人詢問如何打擊種族主義,反種族主義活躍人士更對具有影響力白人領袖和企業,承認「結構性種族主義」的存在,並且誓言付諸行動改變感到訝異;從事編劇和製作人的漢普頓(Dream Hampton)說:「這一連串聲明聽起來像正式道歉。」

抗議怒火確實使得警察執法得以改變,包括國會和許多城市已紛立法禁止警察執法時使用鎖喉。

這股力量也延伸至文化層面,有關種族主義的書籍登上暢銷排行榜,包括「如何成為反種族主義人士」(How to Be an Antiracist)、「脆弱白人」(White Fragility)等;種族語意相關主題也從學術,躍升為主流領域。

美式足球聯盟(NFL)主席古德爾(Roger Goodell)日前更發布影片承認過錯,未能支持抗議警察執法暴力的球員,譴責系統性種族主義。

科羅拉多州丹佛教育委員會( The Denver Board of Education)經過投票,讓警方退出校園。

劇作家哈里斯(JeremyHarris)說:「這議題不只是非裔遭受殺害這麼單純,同時也是心死。」他的作品「Slave Play」就探討白人自由主義者,未能承認在美國種族不公之下的共謀關係。