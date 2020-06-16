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串流革命！手機、影片、社群放送警察執法真相

世界日報 / 編譯林育正／綜合15日電

非裔男子佛洛伊德(George Floyd)之死讓各地民眾走上街頭，而現代手機方便的錄影功能，以及社群媒體強大的擴散力，讓沒有電視轉播的角落，得以透過「串流革命」將警察執法的真實情況傳送至全世界。

「這場革命不會上電視，但會上網。」曼哈頓呼籲警察改革的一名示威者大喊；從1991年洛城卡車司機金恩(Rodney King)遭警方毆打，到佔領華爾街，民眾自攝影片是近代示威抗爭的關鍵。

透過手機影片，和臉書、推特等社群媒體轉發，或Periscope等直播軟體，大眾得以窺見加納(Eric Garner)、斯特林(Alton Sterling)和佛洛伊德等受害者，如何承受警察極端的執法暴力；費城警察以警棍毆打天普大學學生頭部和頸部，紐約市警察將一名女性推倒在地還罵髒話，兩位員警都在影片於網路上擴散後遭到起訴。

律師杜塞特(T. Greg Doucette)就整理了近期警方針對示威者不當執法的影片說：「你跟我說就只有一顆老鼠屎，但這邊至少有10顆，看你怎麼解釋？」

休士頓警局局長、主要城市警長協會(Major Cities Chiefs Association)主席阿塞維多(Art Acevedo)看了影片後，也承認許多警察明顯不當執法，但也稱有時影片無法完整呈現事件的全貌。

「如果我們做得不夠好，馬上會在網路上傳遍全國。」阿塞維多說，「這讓警察執法變得更加透明。」

雖然法院通常認定在公共場合拍攝警察執法影片，受到憲法第一修正案保障；但專家表示，執法人員經常針對拍攝者而去，強迫停止錄影，或以其他罪名逮捕，讓拍攝者陷入危險。最近在丹佛的和平示威中，就有警方朝拍攝者發射胡椒球彈。

紐約州參議員麥里(Zellnor Myrie)日前更向示威者透露，其實當下沒有法條，能保護民眾拍攝警察的權利，幸好上周立即通過相關法案。

紐約民權組織(New York Civil Liberties Union)法務總監鄧恩(Chris Dunn)雖然表示贊同，但也懷疑警方是否會因此改變執法文化。

警察 佛洛伊德

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