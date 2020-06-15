前紐約市長朱利安尼：布魯克斯拒捕奪武 與佛洛伊德案不同

亞特蘭大27歲非洲裔男子布魯克斯(Rayshard Brooks)12日被警察開槍擊斃，在當地引起群眾激烈抗議。目前擔任川普總統私人律師的前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)14日在推特發文分析，布魯克斯案與明尼蘇達州非洲裔男子佛洛伊德(George Floyd)案，狀況完全不同。他說，從員警隨身攝影機拍攝畫面還原事發經過，可以看出在布魯克斯案中，員警開槍屬於「合理行為」。

12日晚間，布魯克斯在溫蒂漢堡(Wendy`s)位於亞特蘭大一間連鎖店停車場被白人警察羅爾夫(Garrett Rolfe)開槍打死。

調查人員指出，布魯克斯遭到逮捕時，突然與羅爾夫及另一名員警布洛斯南(Devin Brosnan)扭打，布魯克斯還搶得其中一名警察身上的電擊槍，用來指著羅爾夫，旋即轉身逃跑。羅爾夫開槍後，布魯克斯中彈身亡。

羅爾夫13日遭警局革職，布洛斯男則被停職，靜候調查。

布魯克斯案正好出現於佛洛伊德遭白人警察膝蓋壓頸致死引發全美抗議不斷的敏感時間。雖然兩起案件被媒體合併討論，但朱利安尼在推文中指出，兩案之間有著極大差別，布魯克斯案的員警隨身錄影機，提供了員警合法開槍的證據。

朱利安尼寫道：「目前唯一負責任的回應，就是等待調查結果出爐，不要妄自揣測。」

退休非洲裔神經外科醫師、前任聯邦住房與城市發展部長卡森(Ben Carson)14日接受福斯新聞網(Fox News)訪問時也說，布魯克斯的死跟佛洛伊德案不一樣，沒有那麼「無可辯駁」。

卡森說，明尼蘇達州發生的是一起冷血無情的謀殺，但布魯克斯案的狀況則沒有那般「無可辯駁」，「這個案子需要一些真正了解在這種情況下應該如何因應的專家來評斷。」

他說：「當嫌犯突然反過來，拿著武器指著警察的時候，我們無法知道當時員警心中做何感想。他覺得武器沒有致死威力嗎？這個案子的狀況，真的不是那麼清楚瞭然。」