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亞特蘭大非裔男4個孩子爸 女兒生日成他忌日
27歲非裔男子布魯克斯(Rayshard Brooks)12日晚在喬治亞州亞特蘭大市一家溫蒂漢堡店外遭警察擊斃，這天剛好是他其中一名女兒的8歲生日；他的死留下四名小孩，孩童對父親的逝去更毫不知情。
12日晚間他駕車在溫蒂漢堡的得來速車道睡著，酒測未過後與警察發生衝突拒捕，更搶奪電擊槍，並在逃跑過程中指向員警而被擊斃。事發前幾個小時，他才幫女兒慶祝8歲生日，還答應要帶她去溜冰，可惜願望未能實現。布魯克斯留下分別為1歲、2歲和8歲的女兒，另有一名13歲的繼子。
家庭律師米勒(Justin Miller)表示，布魯克斯在12日帶女兒去做指甲和用餐。到了13日，她甚至換上精心挑選的衣服，準備讓爸爸帶她去溜冰。米勒說：「她正等著爸爸帶她去溜冰，當我們在那時，他們正在舉行生日派對享用杯子蛋糕；而我和她的母親卻在談論為什麼爸爸沒辦法回來了。」
另一位家庭律師史都華(L. Chris Stewart)表示，布魯克斯在一間墨西哥餐廳工作。他表示開槍的警察應該被以「不正當使用致命武力」罪名起訴，罪刑等同謀殺。史都華說，當律師團和家屬見面時，看著小孩玩樂和歡笑，對父親的死完全不知情。
他說：「這幅畫面就像仍舊在休士頓玩耍的吉安娜‧佛洛伊德(Gianna Floyd)一樣，不知道父親已被警察奪走性命，這樣的悲劇還要重演多少次？」
談到布魯克斯被擊斃的過程，史都華說：「你在執法中不能有雙重標準，平常說電擊槍不是致命武器，但非裔男人拿著它試圖逃跑，就變成致命武器了。」
開槍的員警羅爾夫(Garrett Rolfe)遭亞特蘭大市警局開除，驗屍報告出爐發現布魯克斯背部中兩槍，他在附近醫院接受手術但在過程中死亡，死因為內出血。
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