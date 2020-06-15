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警察沒針對非裔開槍？ 研究數據打臉

世界日報 / 編譯羅方妤╱綜合14日電

明尼亞波利斯市非裔男子佛洛伊德遭白人警察壓頸致死案，掀起全美反歧視抗議潮，許多抗議者認為警察執法過當的對象通常是非裔。警方對此喊冤，稱他們執法時並沒有特別針對非裔開槍。然而專家表示，佛洛伊德之死並非個案，將加劇非裔社區長期以來對警方的憤怒和不信任。

法新社報導，紐約市立大學國家安全社區網絡主任路易莎．艾維萊斯表示：「警方必須承認，非裔美國人因他們的膚色遭到施暴和傷害，在美國有長久的歷史。」

加州柏克萊大學法學教授、「當警察殺人時」一書作者齊姆林指出，美國平均每天有三人遭警察槍殺。他說：「至少一半的射殺不是為了保護警方或其他人生命的必要行動。」

遭警察殺死的人中，非裔占多數。研究顯示，1000名非裔就有一人被警察殺死。全美非裔警察協會聖地牙哥分會會長凱爾索說：「這時常發生，非裔和有色人種通常因為很輕微的罪行被執法人員殺死。」

凱爾索說：「我們花很多時間訓練警察『容易生疏的技能』如駕駛、射擊和逮捕等技巧，但我們沒有花同樣的時間教導他們和民眾溝通。」

麻州劍橋市警察局局長巴德表示，身為非裔，他自己時常成為種族歧視的受害者，也主張對惡劣的警官採許更嚴厲的制裁，「我無法告訴你，我究竟被警察攔檢多少次，我表明身分，然後就沒事了。但我一直處於恐懼中，因為我有黑皮膚還配槍」。

不過有執法人員表示，他們被當成社會問題的替罪羊，並抵制呼聲升高的「削減警局預算」。

警察 佛洛伊德

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