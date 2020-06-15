「非裔聖地」槍案悲劇激辯警方執法過當

亞特蘭大市12日晚發生27歲非洲裔男子布魯克斯(Rayshard Brooks)因睡在車內擋住溫蒂漢堡(Wendy`s)得來速車道，酒測未過拒捕逃跑，卻遭警方槍殺身亡的事件後，議員與政治領袖紛紛將此案與最近引發全國暴亂的警察殺非洲裔事件做比較。

南卡羅來納州聯邦眾議員克萊本(James Clyburn，民主黨)13日在「有線電視新聞網」(CNN)節目「美國國情」(State of the Union)上表示，不認為警方需要對布魯克斯動用致命武器。

「警方已經壓制他，他沒帶武器，他們覺得他會上哪去？結果他跑了，我的老天，警方扣押他的車，可以輕易找到他，結果竟然朝他的背開槍。」克萊本說：「這不是所謂的相應武力，我也認為市長沒有錯，這不需要動用致命武器。」

在民主黨內份量越來越重要、曾競選喬州州長的喬州前聯邦眾議員史黛西‧艾布蘭(Stacey Abrams)14日在「美國廣播公司」(ABC)政論節目「本周」(This Week)受訪時表示，她看到的是警方直接涉及槍殺非洲裔人士，這也是最近引發全國警察革命抗議浪潮的核心。

艾布蘭說：「我們需要改革警察和執法單位如何做事，因為昨日發生在布魯克斯身上的事，顯然是過度用武；事實上，他們毫不介意，毫不遲疑地謀殺他們明知道只持有電擊槍的人。」

正領軍參院共和黨協商警政改革的南卡州參議員史考特(Tim Scott，共和黨)，14日接受國家廣播公司(NBC)節目「會見新聞界」(Meet the Press)訪問時則說，他不認為此案與最近其他警察殺非洲裔的案件相關。

史考特說，觀看警方隨身攝影機的影片「令人不舒服，但我確定這顯然是我們在全國各地看到的情況。」

當被問及是否應該製定警方用武的聯邦標準時，史考特不諱言表示難以成立準則，但將會找出可能有用的既定操作程序。

史考特說，他希望看到關於鎖喉的明確政策，部分城市和州當局已表明將禁止這項嫌犯遭鎖喉後體內呼吸被壓制的手法。

亞特蘭大市非裔占多數，許多政治人物和警察是非裔；亞特蘭大有「非裔美國人聖地」的美稱，是著名民權領袖金恩博士(Martin Luther King Jr.)的出生地和遇刺後長眠處，每年亞特蘭大都會舉辦金恩博士逝世紀念活動。