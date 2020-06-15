示威者闢西雅圖自治區 警長矢言奪回與市長不同調

西雅圖市中心被「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)抗議群眾占領的「國會山自治區」(Capitol Hill Autonomous Zone，縮寫CHAZ)，目前應該如何處理，白人女市長與非洲裔女警長意見不同調。警長卡麥隆‧貝斯特(Carmen Best)說，希望手下員警盡快回到暫時關閉多日的東區分局，解決治安；但市長珍妮‧鄧肯(Jenny Durkan)則說，抗議者現正行使著憲法第一修正案賦予權利。

鄧肯11日晚間接受有線電視新聞網(CNN)訪問中，被問到估計示威群眾可以在占領區停留多久。她說：「我不知道。我們可以有一個『夏季之戀』(Summer of Love)」。

不過，貝斯特12日接受地方電視台KIRO訪問時則說，警方掌握具體情資，相信反政府組織正在破壞關閉警局。她表示，自從東區分局被迫關閉後，911報案中心接獲報案數量變成以往的三倍。

明尼蘇達州非洲裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察壓頸致死後，西雅圖也隨著發生群眾示威抗議。抗議群眾占領了範圍約有六條街的「領土」自稱「國會山莊自治區」，稱區內「無警區」(cop free zone)。佔領群眾訴求包括刪除警局預算、推動警務改革，還有免費上大學、控制房租漲幅等，佔領迄今已14天，盤據不散。

新聞網站野獸日報(Daily Beast)報導，極左派武裝團體「普吉特灣約翰布朗槍枝俱樂部」(Puget Sound John Brown Gun Club)受僱為「自治區」裡經常發表演說的「非洲裔重要意見領袖」提供人身安全防護之後，這個組織的某些成員被人看到在占領區進出。

西雅圖警方與抗爭群眾之間衝突對峙，成為全美關注焦點。警方使用某些頗受爭議的手段，包括爆音彈(stun grenades，又稱震撼彈)、胡椒噴霧及催淚瓦斯。由於大規模群眾抗爭場面幾乎失控，鄧肯下令警方撤離東區分局。

儘管區內並沒有警察維持秩序，但根據媒體報導，占領區狀況大致平和，彷彿一場「社區街頭派對」，民眾在戶外烹飪、欣賞露天電影院，另外還有藝術展覽等文化活動。