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非裔男背後中2槍 檢方擬以謀殺罪起訴白人警

世界日報 / 編譯陳韻涵╱綜合14日電

明尼蘇達州非裔佛洛伊德遭警殺害一案未了，非洲裔聖地的喬治亞州亞特蘭大市12日晚再發生非洲裔男子布魯克斯(Rayshard Brooks)在溫蒂漢堡(Wendy`s)得來速車道睡著，遭警方盤查酒測後遭槍殺身亡案件，正又引起一波抗議。案發當時警用隨身攝影機、附近監視器和目擊者手機拍攝的影片14日陸續公布，還原事發真相；法醫驗屍報告同日出爐，指布魯克斯背後中兩槍，死於器官受損和失血過多，屬於他殺。

涉嫌開槍的白人員警羅爾夫(Garrett Rolfe)已遭革職，當時一起執勤的另一名白人警察布洛斯南(Devin Brosnan)則調行政停職。

檢方究責 「這是不合法的槍擊」

喬州富爾頓郡檢察官霍華德(Paul Howard)14日說，本周將決定是否起訴羅爾夫，可能是謀殺罪。他表示，「布魯克斯看起來沒有對任何人構成威脅，事實上造成他死亡的緊張情勢並不合理。」霍華德說：「如果是為了拯救警察的性命而開槍，或避免傷害他或其他人，這就不是合法的槍擊。」

喬州調查局14日公布的錄影及相關資訊，使當時案情得到進一步明朗。公布的錄像畫面顯示，在開槍之前，27歲的布魯克斯與警方平和交談許久。紐約時報分析錄影時報導，布魯克斯態度有禮，也遵守警方問話。羅爾夫先搜身檢查布魯克斯是否攜帶武器，結果沒有，並初步檢測布魯克斯是否喝酒，包括要求布魯克斯聚焦他手指滑動的方向，並走直線。

羅爾夫要對布魯克斯執行吹氣酒測，布魯克斯友善配合，表示「我不想拒絕任何事(酒測)」，稱他沒有醉到不能開車。

羅爾夫再次問布魯克斯能否接受酒測，布魯克斯此次改口坦言為女兒慶生喝了點小酒，同時詢問能否把車停在漢堡店外的停車場，走路回家，妹妹家就在附近，「我可以直接走回家」。

酒測超標 演變成三人扭打

羅爾夫仍然請布魯克斯呼氣，布魯克斯接受酒測後，羅爾夫並未當場就告知布魯克斯檢驗結果，但他的隨身攝影機拍到酒測值為0.108，稍微高於喬州標準的血液中酒精濃度0.08克。

羅爾夫僅告訴布魯克斯：「好了，我認為你喝太多且酒駕，手放背後。」馬上進行逮捕。

影片顯示，兩位警察分別伸手要抓布魯克斯的手腕，羅爾夫要給他戴上手銬；布魯克斯試圖爭脫，兩名警察將他壓倒在地，三人扭打，一名員警大喊「別再抵抗！」

奪槍奔逃 警緊追在後開槍

布魯克斯試圖起身，布洛斯南持電擊槍壓著他的腿，揚言發射；布魯克斯一把抓住布洛斯南手上的電擊槍，搶走後拔腿狂奔 。

羅爾夫追了上去，試圖以電擊槍制伏布魯克斯未果；羅爾夫見無效用，扔下右手拿著的電擊槍，伸左手到腰間取手槍。

跑在前頭的布魯克斯一個轉身，瞄準羅爾夫的方向，扣下電擊槍板機，但漢堡店的監視器畫面顯示，布魯克斯沒有發射成功；幾秒後，三聲槍響震耳，布魯克斯中槍倒地。

警方隨後叫來救護車，但布魯克斯傷重不治。

亞特蘭大市長凱莎‧巴頓斯(Keisha Lance Bottoms)13日即記者會表示警方開槍不當，她說：「我不認為此案有使用致命武力的正當理由，我要求立即開除該警察。」

亞特蘭大警察局長埃瑞卡‧希爾茲(Erika Shields)在案發翌日火速辭職，涉嫌開槍的羅爾夫也在13日遭革職，同行的布洛斯南被處以行政停職。警局資料顯示，羅爾夫2013年10月起調任亞特蘭大警局，布洛斯南則在2018年9月到任。

亞特蘭大警局14日懸賞1萬元，呼籲目擊者提供關於此案的更多資訊。

群眾示威 包圍漢堡店縱火

川普政府的非洲裔住房部長卡森14日表示，「當嫌犯突然反過來，拿著武器指著警察的時候，我們無法知道當時員警心中做何感想。他覺得武器沒有致死威力嗎？這個案子的狀況，真的不是那麼清楚瞭然。」

布魯克斯喪命後，怒不可遏的示威者包圍事發漢堡店抗議並縱火，警方逮捕36名抗議者。

看似日常冷靜的酒測檢查，竟然迅速失控並以悲劇收場；撰寫並設計警察訓練方法的德州警察局長哈維(Andy Harvey)表示，這種情況瞬息萬變，「當你把雙手放在某人身上，就會決定是否配合或抵抗，這正是亞特蘭大發生的情況。」

法醫檢驗報告14日出爐，指布魯克斯的背部中兩槍，死於器官受損和失血過多；報告死因寫著被部槍傷，死亡方式屬於他殺。

警察 佛洛伊德

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