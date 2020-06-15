非裔之死掀殖民省思 雪梨庫克船長雕像遭人塗鴉

澳洲警方今天針對雪梨一尊英國探險家庫克船長（Captain James Cook）銅像遭破壞案，逮捕兩名涉案女子，其中一人是新南威爾斯省綠黨議員休布里奇辦公室的兼職員工。

路透報導，澳洲第一大城雪梨海德公園（Hyde Park）的庫克船長銅像今天清晨4時前不久遭人塗鴉破壞，新南威爾斯省警方接獲通報，隨即逮捕兩名年近30的女性。

警方發布聲明說，他們在兩名女子提袋內找到多罐噴漆。兩人不得交保，並將面臨破壞及損毀財產罪名。

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死引爆全球反種族歧視抗議潮，已導致民眾重新檢視部分歐洲帝國領土拓張主事者的遺緒，並動手破壞相關塑像。

從19世紀大英帝國在非洲南部的殖民者兼礦業大亨羅茲（Cecil Rhodes）、發現美洲大陸的義大利探險家哥倫布（Christopher Columbus），到比利時19世紀國王利奧波德二世（King Leopold II）等人各自在英格蘭、美國和比利時的塑像，最近幾週都遭人破壞，出手的人有部分是昔日被殖民者的後代。

而澳洲東海岸首次有西方船隻登陸，就是庫克船長的事蹟。位在雪梨的庫克船長銅像遭破壞後，市府清潔人員已立即清洗乾淨。