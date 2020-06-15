美再爆白人警殺非裔男 警局長辭職

美國又發生非裔男子疑似遭執法過當的白人警察射殺事件。廿七歲非裔男子布魯克斯十二日晚間開車停在喬治亞州最大城亞特蘭大一間溫蒂速食店得來速車道，疑似睡著影響周圍交通。警方說，他後來未通過酒測並搶走電擊槍逃跑，警方追捕時對他連開數槍，布魯克斯倒地送醫後不治。事發後亞特蘭大警察局長埃瑞卡．希爾茲已辭職，開槍員警遭革職，另一名員警調任內勤。

非裔男子佛洛伊德五月廿五日遭白人警察壓頸致死一案，引發的美國示威潮至今未平息，亞特蘭大這件白人警察疑似執法過當槍殺非裔案，立刻引發當地民眾憤怒。

包括布魯克斯的家屬在內，大批民眾十三日聚集在事發現場示威，有民眾縱火焚燒溫蒂速食店，並堵住附近公路交通。亞特蘭大警方說，到十四日午夜為止，有卅六名抗議者被捕。

亞特蘭大市府迅速處置，希望降低民怨。市長凱莎．巴頓斯十三日在記者會上宣布，警察局長希爾茲已辭職。巴頓斯並要求立即開除對布魯克斯開槍的警察，她說：「我不認為此案有使用致命武力的正當理由。」亞特蘭大警察局發言人十四日早上說，開槍員警羅爾夫已遭革職。

喬治亞州調查局公布監視錄影畫面指出，亞特蘭大警方接獲報案，指稱一男子在溫蒂得來速車道睡覺，影響交通。兩名警察抵達後對布魯克斯進行酒測結果未通過，但布魯克斯拒捕，從一名警員身上搶走一支電擊槍，並在逃跑時似乎將它對準了警員，促使警員射擊數槍，男子被擊中倒地，送醫後不治。一名警察受傷送醫，但已出院。

溫蒂速食店十三日晚間遭人縱火燒毀，一名示威者在現場舉臂觀看火勢。（路透）

全國有色人種促進法律協會律師格里格斯說，「大家都很沮喪，想知道為什麼布魯克斯只是在車裡睡著，什麼事也沒做，卻被槍殺了」。格里格斯還說：「就算布魯克斯與警方爭鬥，警察仍可以用非致命武力來制伏他。」

抗議者中自稱是布魯克斯嫂嫂的克莉絲多說：「他沒有對任何人造成任何傷害。車子是停住的，警察還是把他從車裡拉出來，開始和他打架。他是搶了電擊槍沒錯，但只是搶了然後逃跑。」