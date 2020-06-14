佛洛伊德家屬提民事訴訟 要求施暴警沙文負全責

遭明州白人警察沙文（Derek Chauvin）壓頸致死的佛洛伊德（George Floyd），其家人將透過律師向沙文提出民事訴訟，目的是要讓沙文在刑事及民事方面負上全責。

根據有線電視新聞網（CNN）報導，沙文目前正面對二級謀殺罪控告，但即使他被定罪，仍然可在退休後獲得超過100萬元退休金。

佛洛伊德家人的代表律師克朗普（Benjamin Crump）在CNN受訪時宣布這個消息；他表示，佛洛伊德家人這個決定，目的就是要沙文就跪壓佛洛伊德致死事件，在民事及刑事方面完全負責。但他沒有透露是否索償及索償數字。

克朗普同時還要求更換整個警察部門，「在明尼亞波利斯殺死佛洛伊德的，不僅僅是沙文的膝蓋，而是整個警察部門的膝蓋。因為當警隊繼續存在這種文化和行為時，可以預見的是，類似的事情將會繼續發生。」

他強調，至關重要的是，要改變這種文化首先要提高警員培訓和警員懲處的透明度。

克朗普表示，不管警察工會怎麼說，當他們使用這些不當方式時，就必須解雇這些人，因為如果不解雇他們，未來絕對可以預見有人會壓著或鎖喉8分鐘46秒，因為他們知道毋須負上責任。8分鐘46秒是沙文當時用膝蓋壓在佛洛伊德頸部的時間。

他批評，當警察這樣針對美國的黑人時，根本沒有紀律可言。

佛洛伊德遭跪壓而死後，在巨大的壓力下，當局花了四天時間才逮捕及起訴沙文，目前沙文已被明尼亞波利斯警察局開除，但無損他的退休金。

沙文的退休金是其服務年限（19年）的薪酬乘以3％，得出來的數字再乘以他最高五年薪酬的平均工資。

CNN報導稱，如果沙文在55歲時申請退休，他有資格每年獲得約5萬元，等於他在30年內至少獲得150萬元，這還不包括生活費用上升的調整。若沙文累積了大量加班時間，獲得的薪酬可能更高。