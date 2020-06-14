草帽遮陽、表演福音樂曲…華府第16天示威 活動像慶典

華府反對警察暴力與種族不公的示威活動13日進入連續第16天，儘管規模較小也較安靜，卻仍沒有減弱的跡象。

一群「黑人的命也是命」社會運動人士來到華盛頓特區市長包瑟（Muriel Bowser）位於華府西北部的住家，要求她刪減警察經費；一批員警出動應對這群示威者，但雙方沒有爆發衝突。

當天稍早，一群民眾與家屬，有人騎腳踏車也有人牽著狗，更有許多人身穿印有「黑人的命也是命」標語的T恤，或配戴印有「我不能呼吸！」標語的口罩，來到拉法葉廣場（Lafayette Square）與白宮附近的街區。

示威剛開始時與警方爆發暴力衝突的群眾，已被前來拍照的訪客取代；現場布滿標誌與壁飾，包括由該市在拉法葉廣場與K街西北（K Street NW）之間的第16街地面上、用黃色顏料寫的大字「黑人的命也是命」。

該市各地與近郊13日也有多場抗議遊行與集會計畫舉行，包括在維吉尼亞州亞歷山卓（Alexandria）與愛須本（Ashburn），以及馬里蘭州蓋瑟斯堡（Gaithersburg）、艾利山（Mount Airy）、以及瀕水（Edgewater）等地。

經過兩周時而暴力、時而和平的夜間抗議活動後，華府13日下午的活動就像是一場慶典；現場的南方邦聯（Confederate）紀念雕像被畫滿塗鴉，群眾戴著草帽遮陽，在現場表演福音樂曲，唱誦「沒有正義，就沒有和平。」

當天下午，數十人聚集在白宮大門前，舉行現場即興表演聚會；許多人唱誦「黑人的命也是命」以及「用選票讓他下台」。

儘管當天示威維持和平，市中心多數大樓前方仍用木板封閉，以防情勢再度緊繃；當天多數訪客在和平氣氛中，來到先前大型示威場地表示敬意；也有逾12個攤販在第16街販售T恤、口罩與海報。

當日上午也有24人在國家廣場（National Mall）聚集，多數為白人，表態支持執法部門；這是華府逾二周來首場聲援警方的活動。