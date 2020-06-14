多種族人群上街頭 新一代白人任務：籲傾聽黑人發聲

明州非裔佛洛伊德（George Floyd）遭警察壓頸而死後，全國持續至今的大規模反種族歧視示威活動，不時可見包括白人在內的各族裔以「盟友」姿態，積極參與；行動主義者和歷史學家認為，隨著新一代崛起，白人的重要任務是：聆聽黑人聲音，追隨而非試圖領導，深刻自省，以對抗不自覺的偏見和白人獨享的特權。

波士頓麻州大學公共政策事務教授沃倫（Mark Warren）說，從廢除奴隸制到1950、60年代民權時期，白人一直在種族正義運動中發揮必要作用，「不幸的是，面對黑人領導的多種族組織及環境，大多數白人仍缺乏豐富的實際經驗。現在他們想成為盟友，當然很棒，但缺乏行動經驗的狀況也很多。」

儘管多元族群共同力挺種族正義，讓電視畫面看來很有力，但部分行動主義者懷疑這些支持，能否在眾多白人中生出長期許諾？如果只是表面的行動主義、在社群媒體表個態，是否反而危害更大？

28歲的黑人記者歐文斯（Ernest Owens）就質疑白人是「同盟」的概念。他說，儘管許多人是好意，但真正的盟友必須支持黑人議題、深入探索個人偏見，並查明白人特權究竟如何助長持續性的種族歧視，以真正支持遭到邊緣化和被壓迫的人民。歐文斯說：「這需要更多同情和同理心，更多責任心和更謙卑。我真的不認為盟友心態和自大，對種族正義對話很有用。」

47歲的唐雅．狄帕斯（Tanya DePass）是一個促進電玩遊戲行業多元化組織的黑人創始人，她在推特發文為所有想幫忙的白人提供了一些建議，被轉發19000多次；其中一點是：「在參與前先自我教育」。

狄帕斯指出，在最近的動盪中，不少白人熟人突然冒出來，然後談到「他們」感覺有多糟糕，她反倒在安撫對方的情緒；她認為這種「白人內疚」根本無濟於事。

在肯塔基州致力動員白人結束種族主義和白人至上主義的白人卡拉·華萊士（Carla Wallace）說，佛洛伊德死後，數以千計的白人向她表示希望投入和參與運動，但她不喜歡用「盟友」這個詞。

華萊士說：「我不用『盟友』這個詞，因為這好像是我在幫助別人，但我們是與黑人棕色人種結合力量，把社會改變得更好。此時此刻，『白人沉默』是那些當權者的最大障礙，而他們是做出必要改變的關鍵人物。」