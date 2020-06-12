佛洛伊德之死！種族問題大省思 川普竟像個旁觀者

明尼蘇達州非洲裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察以膝蓋壓頸致死後，美國種族緊張持續擴大；就在社會大眾嚴肅省思問題根源的此時，身為總統的川普各種言行舉止，卻愈來愈像個旁觀者。

美聯社報導分析，自從佛洛伊德案發生以來，川普發言內容逐漸增多個人看法，還有天馬行空的直覺式決策構想。回顧2016年一舉奏效的總統大選致勝戰略，當時川普這套十足具備個人特色的風格，剛好對準了對當時現況深感不滿、且以白人占絕大多數支持者的胃口。

然而，在2020年的現在，川普似乎與絕大多數美國民眾脫節；某些曾經基於政治、體育或流行文化同好理念支持川普的鐵粉，如今也覺得川普渾然狀況外。

這些支持者眼中看來，佛洛伊德案彷彿在美國一路坎坷的種族衝突歷史上，留下一個沉痛的轉捩點；但無論在明利亞波利斯(Minneapolis)的佛洛伊德追悼會，或在休士頓舉行的喪禮，川普都沒有參加。

輿論聲浪強烈要求，存在於執法機關的制度性種族主義(systemic racism)必須加以檢討並改革，川普則是嗤之以鼻；一而再，再而三，川普把自己塑造成跟警察站在同一邊，不與民眾站在一起。

距離2020年大選投票日只剩五個月，川普現在的表現是否影響連任機率引發關注；川普對於佛洛伊德案的反應，也凸顯了美國民眾對於當代美國總統有著殷殷期許，希望不管出身於哪一個政黨，身為總統就應該致力倡議平等，特別是因為種族衝突而爆發社會動盪的時刻。

維吉尼亞大學(University of Virginia)米勒公共事務中心(Miller Center of Public Affairs)總統口述歷史研究計畫共同主席雷利(Russell Riley)指出，自從川普上台以來，民眾看到的是他完全拒絕承擔元首榜樣，「一直到現在還是一樣。」

許多共和黨人士以及川普最忠實的支持者，過去一周已經忍不住跳出來表態；其中包括擁有南部川普票倉鐵粉的全美房車改裝賽(NASCAR)便宣布，今後比賽活動與旗下設施將禁止南方邦聯旗(Confederate flag)出現。