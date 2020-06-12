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西雅圖成「自治區」 川普放話搶回來、市長怒嗆回碉堡

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
西雅圖抗議者占據的「自治區」，川普威脅「收復」。 法新社
西雅圖抗議者占據的「自治區」，川普威脅「收復」。 法新社

持續數日抗爭之後，西雅圖市中心多個街區遭到示威人士占據，聲稱成立「自治區」(autonomous zone)，當地警方則退出數條街的範圍之外，一所目前已暫時關閉的警察分局也在占領區內；川普總統10日晚間在推特發文寫道：「國內恐怖分子已霸佔西雅圖，毫無疑問，這個城市是由激進左派民主黨人掌控著。法律與秩序！」

明尼蘇達州非洲裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察壓頸致死後，西雅圖連日發生群眾示威抗議。抗議群眾占領範圍大約有六條街的「自治區」，自稱為「無警區」(cop free zone)，訴求除了刪除警局預算、推動警務改革之外，還包括免費上大學、控制房租漲幅等。

川普10日晚間另一則推特發文中指稱，華盛頓州州長、西雅圖市長都在「被人奚落」、「被人玩弄」，嚴重程度前所未見，「趕快把你們的城市搶回來！如果你們不動手，我就動手。這不是玩遊戲。一定要立刻制止那些醜陋的無政府主義者。迅速行動！」

62歲的民主黨籍西雅圖市長珍妮‧鄧肯(Jenny Durkan)在推特回應川普：「且讓我們所有人都能平安。回去你的地下碉堡吧。」推文未尾則加入「黑人的命也是命」(#BlackLivesMatter)關鍵詞。

截至11日上午為止，位於西雅圖市中心的「自治區」，占領行動並沒有明確的領導人物。範圍內包括不少餐廳、酒吧，還有一棟出租公寓。位於占領區內的一所警察分局，本周稍早以降低衝突緊張為由，暫時關閉。

對於川普在推特點名批評，民主黨籍華盛頓州州長英斯利(Jay Inslee)發表推文回覆川普寫道：「一個毫無治理能力的人，應該不要來對華盛頓州說三道四。」英斯利還嘲諷川普推文中把過去式的「停止」(stopped)拼錯，寫成stooped。

英斯利在推文中要川普「別再發推文了」，還故意引用川普錯字寫道「"Stoop" tweeting」。

警察 佛洛伊德

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