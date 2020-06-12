抗議種族主義 加拿大飛行員「高空繪拳頭」表達訴求

美國警察押頸致死案掀起全球一波反種族主義示威浪潮，歐美國家民眾舉著牌子走上街頭，譴責出現在各國的種族主義。加拿大一名飛行員迪米崔（Demitri Neonakis）選擇用一項特別的方式表達自己的聲音，那就是在天上畫出拳頭的圖案。

美國「CNN」報導，4日迪米崔在加拿大諾瓦斯科細亞省（Nova Scotia）上空，以時速150英里的速度飛行。從地面上看完全無法理解迪米崔的行為，但透過衛星雷達，就會發現迪米崔的飛行軌跡形成一個「高舉的拳頭」的圖樣。

迪米崔表示，選擇用拳頭的圖案是要表達自己「反對種族主義」的想法，「我們都必須發聲終結它，種族主義是沒有國界的。」他補充，這麼做只是表達他對此事的感受，並不具任何政治意涵在內。

這顆「高舉的拳頭」共花費2小時25分鐘才完成，而這不是迪米崔第一次透過飛行畫圖來表達自己的看法，今年四月發生在諾瓦斯科細亞省重大槍擊案，迪米崔也同樣這樣的方式表達聲音。