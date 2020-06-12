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外媒採訪遭警襲 美允全力調查

聯合報 / 國際組／綜合報導
美國警察一日在白宮前的拉法葉公園驅散示威者後，站在街上警戒。聯合國官員說，至少兩百名記者在報導這波美國示威活動時，遭到騷擾、拘留或暴力對待。（美聯社）
美國警察一日在白宮前的拉法葉公園驅散示威者後，站在街上警戒。聯合國官員說，至少兩百名記者在報導這波美國示威活動時，遭到騷擾、拘留或暴力對待。（美聯社）

美國非裔男子佛洛伊德之死引爆全美抗議浪潮，外國記者報導反種族主義示威活動和警察暴行時，紛傳遭到騷擾或拘留。美國國務卿龐培歐十日承諾，將全力調查外國記者受到不當對待的投訴。

根據曝光的畫面，澳洲第七頻道新聞網記者一日在白宮對街的拉法葉廣場做連線報導時，遭遇警察清場。其中一名記者布瑞斯背部挨了數記警棍，另名攝影記者邁爾斯遭警盾毆打，警察甚至朝他臉上及攝影機揮拳。

澳洲、英國和德國都採取罕見行動，關切本國記者在美國採訪時的遭遇。澳洲總理莫里森對兩名電視台記者在白宮外遭到警察襲擊感到震驚，要求美方調查。

龐培歐在記者會上說：「我知道一些國家擔心他們的記者受到不恰當對待。」他回覆提問時表示，國務院已收到一些指控，將以適當方式處理這些問題，盡全力進行調查。

佛洛伊德上月廿五日在美國明尼亞波利斯市遭一名白人警察以膝蓋壓制頸部死亡，全美掀起抗議潮。聯合國人權事務高級專員巴舍萊上周表示，報導抗議活動的記者受到前所未有的侵犯。

她引述通報的數據說，至少兩百名記者在報導美國示威活動時，遭到騷擾或拘留。

澳洲外交部長潘恩表示，澳洲政府對於本國記者在美國遭受的待遇表達「強烈關切」，莫里森已經聯絡位於華府的澳洲大使館，要求他們調查此事件。

警察 佛洛伊德

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