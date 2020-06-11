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明市警長：4警都是共犯 警員經驗不足不能成脫罪藉口

世界日報 / 編譯郭宣含／綜合10日電
明尼亞波利斯警察局長，表示佛洛伊德一案中4名警察都是共犯。 美聯社
明尼亞波利斯警察局長，表示佛洛伊德一案中4名警察都是共犯。 美聯社

明尼蘇達州明尼亞波利斯市(Minneapolis)警察局長亞瑞堂納(Medaria Arradondo)10日表示，非裔佛洛伊德(George Floyd)致死案中的四名警察都是「共犯」，其中兩名警察不該以經驗不足為由規避刑責；他也宣布退出與警察工會的協商，改邀顧問評估警察改革。

佛洛伊德5月25日遭警察以膝蓋壓頸致死時，現場四名警察皆遭革職並控罪；亞瑞堂納認為這四名警察都是共犯，而且經驗不足無法免除這些警察應負的責任，「我們期望你呼救或干涉，無論是口頭或採取行動。」

亞瑞堂納表示：「年資無法影響本局實施的政策，我擬定這些策略，並非說你是兩年、五年或十年經歷的警察才該執行或回應；若政策或次文化如此，那麼我要求並期盼人道應凌駕之上。」

亞瑞堂納指出，佛洛伊德當天期待受到人道待遇，但警方卻未採取人道作法，「種族是美國警察體制中密不可分的一部分。如果我們不正視並處理此議題，警察就永遠無法進步，有色族裔已付出最慘重的代價，那就是他們的生命。」

儘管如此，亞瑞堂納強調他不會拋下他的警察局不管，並提出立即展開兩項變革，讓領導人可即早獲得警告，發現警察行為不當。

亞瑞堂納表示，他準備退出與警察工會「明尼亞波利斯警察聯合會」(Minneapolis Police Officer Federation)的合約協商，另外他也會邀請顧問評估，重新擬定合約以提高社會透明度與改革彈性。

亞瑞堂納希望塑造「締造和平的新典範」，使警察局受到民眾信任而且符合人民最大利益。

明尼亞波利斯市長傅萊(Jacob Frey)全力支持暫停合約協商，並稱讚亞瑞堂納的勇氣與正直；傅萊在聲明中表示：「我們不只需要一張警察新合約，我們還需要明尼亞波利斯市民與受民眾信任可提供保護與服務者間的新合約。」

警察 佛洛伊德

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