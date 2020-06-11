快訊

稻江7月31日「淨空全校、一個學生都不留」 教育部說話了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

兄慘死 佛洛伊德弟國會哀嘆：黑人命不值20美元？

世界日報 / 記者張文馨／華盛頓報導
佛洛伊德弟弟出席國會聽證，直嘆他不該因20元而死。 路透社
佛洛伊德弟弟出席國會聽證，直嘆他不該因20元而死。 路透社

因警暴而死的非裔男子佛洛伊德（George Floyd）9日安葬，其弟非洛尼斯（Philonise Floyd）10日出席聯邦眾議院司法委員會的聽證會，回憶佛洛伊德致命的8分多鐘，他呼籲國會議員採取行動，終結非裔多年來的苦痛，並質問「他不該因20元（約新台幣592元）而死，難道黑人的命就值20元？現在可是2020年。」

痛心哥哥瀕死呼救卻被無視

「佛洛伊德那天沒有傷害任何人。」非尼洛斯表示，當他看到警方執法的影片時，哥哥舉止溫和，面對警察執法，沒有還擊仍稱其警官(Sir)。

「佛洛伊德也曾呼救但被無視，我今天在這裡，呼籲國會正視我們家族的痛苦，正視各地抗議者的心聲。」非洛尼斯說。

呼籲警務改革 他才不會白死

非洛尼斯表示，執法人員需要做出改變，而國會議員負有責任，推動正向改變，才能讓佛洛伊德的死不致白費。

佛洛伊德上月25日遭警察以膝壓頸致死後，全美掀起示威浪潮，他另一位弟弟泰倫斯（Terrence Floyd）1日戴著印有哥哥照片的口罩，來到哥哥喪命的地點，呼籲各方冷靜；如今全美各地凝聚一股警務改革的呼聲，非洛尼斯10日帶著印有佛洛伊德照片的口罩，到國會作證。

民主黨籍的聯邦眾議員巴斯（Karen Bass）表示，將盡速推動修法，希望今年底之前能通過眾院，交到參議院審查，下一步就是送給總統簽署發布；民主黨所提出一系列警務改革方案，包括警察執法需配戴錄影機，與增加對地方警察的教育和監督。

另外，也有人倡議刪減警察預算，事件發生地明尼蘇達州的明尼亞波利斯市議會7日決議，警局年度總預算將從13億美元減至2億美元。

大力反對刪減警察預算的川普總統還沒鬆口，但白宮已開始著手研擬針對警務改革的行政命令，白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）10日接受福斯新聞訪問指出，修法或行政命令都是可行方案。

川普未鬆口是否刪警察預算

根據有線電視新聞網（CNN）報導，目前還不清楚行政命令的具體內容，川普還在考量，白宮高級顧問庫許納（Jared Kushner）近日與司法改革倡議者對話，徵求意見；報導也指出，川普可能與共和黨籍參議員史考特（Tim Scott）討論提案，史考特自己也打算在參院提出警務改革的法案。

另外，白宮國家經濟會議主席庫德洛（Larry Kudlow）在白宮受訪表示，他不認為現今的美國存在系統性的種族主義，是執法人員中的爛蘋果造成了佛洛伊德的死亡。

75%認種族歧視是美國大問題

國家廣播公司財金頻道（CNBC）報曾引述專家分析，指白人失業率下降，黑人失業率攀升，凸顯了系統性種族主義存在的事實；最新民調也指出，75％的美國人認為種族和種族歧視是美國的一個大問題。

警察 佛洛伊德

延伸閱讀

川普滿意度剩39% 蓋洛普民調：佛洛伊德命案後暴跌

李昌鈺談佛洛伊德案：兩份驗屍報告或成庭審爭議焦點

美軍基地改名以解種族紛爭 川普悍拒

非裔男遭警壓頸亡 弟嘆：為20美元受私刑真不值

相關新聞

兄慘死 佛洛伊德弟國會哀嘆：黑人命不值20美元？

因警暴而死的非裔男子佛洛伊德（George Floyd）9日安葬，其弟非洛尼斯（Philonise Floyd）10日出席聯邦眾議院司法委員會的聽證會，回憶佛洛伊德致命的8分多鐘，他呼籲國會議員採取行動，終結非裔多年來的苦痛，並質問...

美作家道出黑人的悲哀：4年來沒帶女兒和狗，我不敢出門散步

美國發生白人警察執法過當，導致黑人窒息而死的事件，引爆全美抗議示威四起。住在美國洛杉磯的暢銷作家理查斯（Shola Richards）道出身為黑人的悲哀，嚴重的種族歧視害他不敢獨自外出散步，非得帶上女

明市警長：4警都是共犯 警員經驗不足不能成脫罪藉口

明尼蘇達州明尼亞波利斯市(Minneapolis)警察局長亞瑞堂納(Medaria Arradondo)10日表示，非裔佛洛伊德(George Floyd)致死案中的四名警察都是「共犯」，其中兩名警察不該...

李昌鈺談佛洛伊德案：兩份驗屍報告或成庭審爭議焦點

美國明尼蘇達州警察執法過當，造成黑人男子佛洛伊德不幸身亡引爆種族爭議，國際著名刑偵鑑識專家李昌鈺接受陸媒採訪時表示，兩份...

11座南方邦聯雕像擺國會大廈 美眾院議長促拆除

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今天呼籲移除美國國會大廈內的11座南方邦聯雕像

圖輯／來看美式民主 華府圍籬大展

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）因警察執法暴力身亡，掀起全國示威，華府6日有民眾發起百萬人聚會，全程平和...

種族歧視幫凶？亞馬遜：暫停美警使用其人臉辨識系統

亞馬遜10日表示，將暫停讓警察使用其人臉辨識系統Rekognition一年，顯示外界愈來愈擔心該技術會對非裔美國人造成不...

美警暴事件推動改革 佛洛伊德兄弟到國會感性作證

因警暴而死的非裔男子佛洛依德（George Floyd）的兄弟非洛尼斯（Philonise Floyd）10日出席聯邦眾...

華爾街日報：美防長反對調兵平亂 險遭川普開除

美國若干官員透露，川普總統上週差點開除國防部長艾斯培，因兩人對是否應出動現役部隊因應國內抗議風潮的看法分歧。後因顧問與支...

白宮警務改革案 是否禁止警察鎖喉還在吵

非裔佛洛伊德(George Floyd)被警方逮捕致死事件在全美各地引發反警察暴力與種族主義抗爭持續多日後，兩位政府高級官員透露，川普總統最快可望在11日公布警務制度改革方案；華盛頓特區理事會9日也已批准多項警務制度改革法案；相關抗爭要求削減警察局預算，遭到多州共和黨籍檢官長強烈反對，他們說這樣做「非常危險且魯莽」。

華郵民調：逾7成民眾支持示威 近半反對川普派兵平亂

最新民調顯示，大多數美國人支持非裔佛洛伊德(George Floyd)事件在全美各地掀起的示威抗議活動，而且認為警察未能平等對待各族裔；但對因此衍生的打砸搶脫序行為，有近半數認為是警察未盡力阻止所致。

順應改革呼聲 紐約警察處分紀錄不再是秘密

美國警察暴力引發示威潮，紐約州議員今天表決通過法案，廢除一條有數十年歷史、保障警方紀錄處分紀錄不對外公開的法規，州長古莫...

熱門新聞

撐不住了！美國首家鼎泰豐宣布結束營業

俄羅斯女演員半裸開門收外送 獎勵疫情期間外送員堅守崗位

北韓：美國如果不想年底大選發生「可怕的事」 就閉嘴別評論兩韓事務

Fed一如預期維持利率在近零水準 料保持到至少2022年

Fed決策、鮑爾說了什麼？五大要點一次看

美國哥倫布銅像遭斬首 丟入湖中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。