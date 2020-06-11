兄慘死 佛洛伊德弟國會哀嘆：黑人命不值20美元？

因警暴而死的非裔男子佛洛伊德（George Floyd）9日安葬，其弟非洛尼斯（Philonise Floyd）10日出席聯邦眾議院司法委員會的聽證會，回憶佛洛伊德致命的8分多鐘，他呼籲國會議員採取行動，終結非裔多年來的苦痛，並質問「他不該因20元（約新台幣592元）而死，難道黑人的命就值20元？現在可是2020年。」

痛心哥哥瀕死呼救卻被無視

「佛洛伊德那天沒有傷害任何人。」非尼洛斯表示，當他看到警方執法的影片時，哥哥舉止溫和，面對警察執法，沒有還擊仍稱其警官(Sir)。

「佛洛伊德也曾呼救但被無視，我今天在這裡，呼籲國會正視我們家族的痛苦，正視各地抗議者的心聲。」非洛尼斯說。

呼籲警務改革 他才不會白死

非洛尼斯表示，執法人員需要做出改變，而國會議員負有責任，推動正向改變，才能讓佛洛伊德的死不致白費。

佛洛伊德上月25日遭警察以膝壓頸致死後，全美掀起示威浪潮，他另一位弟弟泰倫斯（Terrence Floyd）1日戴著印有哥哥照片的口罩，來到哥哥喪命的地點，呼籲各方冷靜；如今全美各地凝聚一股警務改革的呼聲，非洛尼斯10日帶著印有佛洛伊德照片的口罩，到國會作證。

民主黨籍的聯邦眾議員巴斯（Karen Bass）表示，將盡速推動修法，希望今年底之前能通過眾院，交到參議院審查，下一步就是送給總統簽署發布；民主黨所提出一系列警務改革方案，包括警察執法需配戴錄影機，與增加對地方警察的教育和監督。

另外，也有人倡議刪減警察預算，事件發生地明尼蘇達州的明尼亞波利斯市議會7日決議，警局年度總預算將從13億美元減至2億美元。

大力反對刪減警察預算的川普總統還沒鬆口，但白宮已開始著手研擬針對警務改革的行政命令，白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）10日接受福斯新聞訪問指出，修法或行政命令都是可行方案。

川普未鬆口是否刪警察預算

根據有線電視新聞網（CNN）報導，目前還不清楚行政命令的具體內容，川普還在考量，白宮高級顧問庫許納（Jared Kushner）近日與司法改革倡議者對話，徵求意見；報導也指出，川普可能與共和黨籍參議員史考特（Tim Scott）討論提案，史考特自己也打算在參院提出警務改革的法案。

另外，白宮國家經濟會議主席庫德洛（Larry Kudlow）在白宮受訪表示，他不認為現今的美國存在系統性的種族主義，是執法人員中的爛蘋果造成了佛洛伊德的死亡。

75%認種族歧視是美國大問題

國家廣播公司財金頻道（CNBC）報曾引述專家分析，指白人失業率下降，黑人失業率攀升，凸顯了系統性種族主義存在的事實；最新民調也指出，75％的美國人認為種族和種族歧視是美國的一個大問題。