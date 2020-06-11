美作家道出黑人的悲哀：4年來沒帶女兒和狗，我不敢出門散步

美國發生白人警察執法過當，導致黑人窒息而死的事件，引爆全美抗議示威四起。住在美國洛杉磯的暢銷作家理查斯（Shola Richards）道出身為黑人的悲哀，嚴重的種族歧視害他不敢獨自外出散步，非得帶上女兒和寵物當保護傘才能安心。

近日美國種族衝突延燒，暢銷作家、同時也是TED演講者理查斯（Shola Richards）上個月在臉書寫道，他每天會帶著愛犬Ace和女兒在家附近散步，雖然這聽來不值一提，但他強調住在這裡的四年，如果沒有帶著女兒和狗，根本不敢獨自外出散步。

理查斯說當牽著女兒的手以及毛茸茸的可愛小狗，自己看起來就像一個慈愛的父親和飼主，但若沒有他們，就會搖身一變成為身高187公分、體格健壯、帶著口罩的黑人，就會遭受某些白人的威脅眼光，彷彿自己不該出現在這裡。他無奈地說這令人相當洩氣和沮喪，並且伴隨被鎖定襲擊的恐懼。

他說也許這聽起來很灑狗血，但卻是現實。我們生活的社會裡，在部份人不把種族歧視當一回事，白人至上代表政治正確。即使有了佛洛伊德等眾多黑人遭欺壓的案例，還是有很多人不甚了解。

理查斯最後提出一些自己的觀點，希望認同他的白人別再沉默，勇敢聲援和行動支持反種族歧視。他說日後仍會牽著八歲女兒出去散步，讓她保護爸爸的安全。雖然這聽來是開倒車的行為，但這就是真實的生活。