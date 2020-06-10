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白宮警務改革案 是否禁止警察鎖喉還在吵

世界日報 / 編譯樊蕙／綜合9日電

非裔佛洛伊德(George Floyd)被警方逮捕致死事件在全美各地引發反警察暴力與種族主義抗爭持續多日後，兩位政府高級官員透露，川普總統最快可望在11日公布警務制度改革方案；華盛頓特區理事會9日也已批准多項警務制度改革法案；相關抗爭要求削減警察局預算，遭到多州共和黨籍檢官長強烈反對，他們說這樣做「非常危險且魯莽」。

川普將公布的改革方案，預期將包含立法與行政等面向的措施；正在討論中的方案包括建立資料庫以追蹤涉及多起行為失當案例的員警，以及執法手段改革；但一名政府高級官員說，關於禁止鎖喉的提案，各方沒有達成共識。

警務政策目前由白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)與總統女婿暨白宮資深顧問庫許納(Jared Kushner)居中協調，並與國會議員及司法部官員合作。

白宮正在討論的幾種想法，有部分與眾院民主黨人8日推動的法案重疊，例如建立過度暴力使用者的資料庫。

白宮官員已表示，川普不會支持民主黨人提出的法案原貌；官員也強調，原因之一是任何試圖限制執法人員合格取得豁免權的作法，會讓員警個人更容易面臨行為失當責任，而這是川普的底限。

而華府理事會全體一致表決批准的緊急立法，禁止使用束縛頸部的動作，也要求在「員警涉及命案或使用強烈武力」後，公布員警隨身攝影機中的影像與人員姓名。

該法案也禁止都會警局(Metropolitan Police Department)雇用有維持治安行為失當紀錄的人員；同時限制使用非致命性的武力，以及警察局取得的軍事武器。

至少有12位共和黨籍州檢察長出面反對削減警局預算，其中許多人說這樣只會導致犯罪增加，無法解決執法部門改革的問題；也有多位檢察長說，此舉其實會讓主要為非裔民眾居住的社區更不安全。

警察 佛洛伊德

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