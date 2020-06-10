華郵民調：逾7成民眾支持示威 近半反對川普派兵平亂

最新民調顯示，大多數美國人支持非裔佛洛伊德(George Floyd)事件在全美各地掀起的示威抗議活動，而且認為警察未能平等對待各族裔；但對因此衍生的打砸搶脫序行為，有近半數認為是警察未盡力阻止所致。

華盛頓郵報(WP)與維吉尼亞州喬治梅森大學(George Mason University)沙爾(Schar)政府與政策學院的民調發現，61%受訪者不同意川普總統因應暴亂的方式，僅35%贊同；在反對者當中，47%受訪者強烈反對川普處置示威的作法。

這項民調凸顯美國人對於警察對待非裔的方式驟變，69%受訪者表示，佛洛伊德遇害代表更廣泛的執法問題，29%的人則說這是單獨事件。

若將佛洛伊德案與2014年密蘇里州佛格森(Ferguson)警察槍殺非裔男子，以及六年前紐約市非裔男子遭警察鎖喉致死案件相比，43%的人認為警政問題很大，但有51%的認為皆屬個案。

整體而言，74%的美國人支持抗議且獲得跨黨派選民支持，支持者中有87%民主黨、53%共和黨和76%獨立選民。

這項民調結果顯示最和平或最暴力示威的複雜情緒，43%受訪者認為示威多屬和平，但也有相似比率者認為非常暴力，13%則認為和平與暴力相當。

當被問及誰該為暴力示威負責時，10%受訪者說是示威者，14%認為是警察，66%責怪「其他不理性者」。

對於警察動武對抗抗議群眾，泰半受訪者說，警察處置得當，44%受訪者認為執法過當。

對於打砸搶的行徑，47%受訪者說，警察未盡力阻止，34%說警察處理得好，16%說過度執法。

面對11月的總統大選，50%的人偏好強調種族分歧議題的總統，37%想要能夠恢復執法與安全秩序的總統；儘管民調未探究選民投票意向，白登陣營似乎較能團結種族，而川普則可望恢復法治。

這項民調由華郵-沙爾於6月2日到7日隨機電話訪問全美1006名成人，其中70%透過手機接聽，30%則為市話，抽樣誤差為正負3.5個百分點。