警務改革第一刀！明市警局預算大砍11億

舉國上下,呼籲警務改革、刪減警察預算、縮小警局規模,甚至解散警局的呼聲漸大;明尼亞波利斯市議會7日否決推翻解散明尼亞波利斯警局的提案,允諾在執法單位長期為人詬病種族歧視的城市,打造維安新體系。

刪減警局預算的支持者大多尋求將原用於警務的預算轉作他用,明尼亞波利斯市議會議長麗莎‧班德(Lisa Bender)以該市為例解釋,年度總預算將從13億元減至2億元。

今年度警務預算為1億8900萬元,盼將這筆錢轉用於其他市政。

許多社運人士如今希望用這筆原用以購買昂貴警察裝備的資金,挹注攸關精神疾病、住房和教育的計畫,盼能系統性的改變社會並降低犯罪和暴力。

各城市領袖計畫不同,整體而言是要重新規畫公共安全策略,確保維安和司法分立。

多年來,警察違反人權的調查和協議裁決無疾而終,需要更根本的改變。

有人提議終結「不敲門令」(no-knock warrants)和軍隊式突襲,有人尋求限制警察使用軍事裝備,改變對抗示威者的策略;另有團體建議,警察出勤時要有緊急應變人員待命並在有需要時介入。

部分城市已改革警政,德州奧斯汀的911來電由接線生應答,判斷來電者需要警察、消防隊或心理健康服務,這是奧斯汀去年公共安全政策改革的一環,城市預算增資數百萬元強調心理健康議題。

俄勒岡州的尤金市(Eugene)則有「街頭危機救助模式」(Crisis Assistance Helping Out On The Streets,簡稱CAHOOTS),派遣受過心理健康訓練的緊急救護人員處理求救情況。

新澤西州肯登郡(Camden)2017年改革警政,開出警告單的次數多於罰單,且不鼓勵警方動武。