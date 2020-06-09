施暴警察沙文遠距出庭數千名民眾悼佛洛伊德

非裔佛洛伊德(George Floyd)之死引發全國怒火，明尼蘇達州明尼亞波利斯市前警察沙文(Derek Chauvin)被控二級謀殺罪，8日遠距出庭後，保釋金被調高至125萬元；同日佛洛伊德故鄉德州也舉行追悼會，吸引數千名民眾。

44歲的沙文8日從明州戒備最森嚴的橡樹園高地(Oak Park Heights)監獄視訊，遠距出席亨內平郡(Hennepin County)法官珍妮絲．雷丁(Jeannice M. Reding)11分鐘的聽審，期間沙文並未多談；沙文戴口罩坐在桌前，以是或否回應例行性問題，他並未照明尼亞波利斯市法庭常有的步驟要求答辯。

沙文3日被加上二級謀殺控罪後，法官將沙文保釋金從50萬提高至100萬；檢察官福蘭克(Matthew Frank)8日指出，沙文面臨嚴重控罪，並引發社會強烈反應，恐加深沙文搭機潛逃的風險。法官同意明州要求，將沙文無條件保釋金調高至125萬元，或者維持100萬保釋金，但須同意交出槍械、遵守法規而且未來皆須出庭等標準條件。

沙文律師奈爾森(Eric Nelson)並未討論保釋金額度，也未談論控罪內容，其中包含三級謀殺與二級殺人罪；奈爾森後續也未與記者談話，自從沙文5月29日遭逮捕後奈爾森便未公開發言。

沙文下次出庭時間為6月29日下午1時30分。

其他涉及佛洛伊德案件的二到三名前警察則分別在4日出庭，其律師稱這些警察都是菜鳥，雖然曾試圖口頭阻止協助佛洛伊德，但只能聽令於沙文。

而在沙文出庭當天，也是佛洛伊德的追悼日；數千人頂著高溫前往休士頓讚頌之泉(The Fountain of Praise)教堂，追悼者身穿印有佛洛伊德頭像與「我無法呼吸」的短袖上衣，並等數小時以見到佛洛伊德遺體；他身穿棕色西裝，躺臥在金色棺木中。

有些民眾從其他州開車數小時前往悼念，而無法親自前往者也在各地以不同形式追悼；在洛杉磯街頭出現類似喪禮的遊行車隊，田納西州居民則選擇默哀。

佛洛伊德喪禮將於9日舉行，之後將下葬於休士頓紀念公園公墓，永伴在他母親墓旁。