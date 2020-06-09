駭人數字：全美警察執勤 每年槍殺1000人

從2015年起，「華盛頓郵報」開始統計全美各地有多少民眾遭到警察開槍擊斃；光是2015年，全美累計就有1000人被警察開槍打死，人數幾乎是聯邦政府官方統計數字的一倍。

警察過度使用武力的問題，在一個又一個城市出現，某些地方官員信誓旦旦保證改革；然而，華郵的2016年統計卻再度呈現驚人事實，全美各地再度將近1000人遭到警察擊斃；2017年統計結果也差不多，接下來幾年也都維持同樣水準。

根據華郵統計，自從2015年以來，全美各地累計約有5400人被警察開槍打死。

驚人的死亡數字，曾經在美國引發一波波示威抗議，包括目前因為明尼蘇達州非洲裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭明尼亞波利斯(Minneapolis)白人警察壓頸致死所引爆的激烈抗爭與暴動。

2015年至今 年年爆發抗議 警方也承諾改革 仍有逾5460人死在警察手中。

從大環境條件來看，不管犯罪率如何起伏，不論大城市都會區的警界主管如何異動，即使美國推動了刑事司法改革，遭警開槍擊斃的人數始終維持原狀，

就在美國爆發新冠病毒疫情的同時，數以百萬計民眾在各地政府命令之下，連續數周居家避疫，但從2020年開年以來到6月首周為止，全美仍有463人被警察開槍打死，比2019年同期多了49條人命。

今年5月，全美各地共有110人被警察擊斃，這是華郵推出這項統計以來的單月最高死亡人數。

北卡羅來納州夏洛特(Charlotte)前任警察局長史蒂芬斯(Darrel Stephens)表示：「為什麼這些年下來，我們並沒有看到遭警擊斃死亡人數出現變動，確實很難解釋。」

他表示，政府部門在降低緊張衝突訓練方面，投注可觀資源，在這方面也做了很多努力。

根據統計，被美國警察開槍打死的民眾當中，絕大多數持有槍械；被擊斃的民眾當中，近半數為白人，這些案件很少引起媒體高度注意。