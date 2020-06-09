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駭人數字：全美警察執勤 每年槍殺1000人

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
美國明尼蘇達州明尼亞波利斯上月廿五日發生非裔男子佛洛伊德遭白人警察壓頸致死案。美聯社
美國明尼蘇達州明尼亞波利斯上月廿五日發生非裔男子佛洛伊德遭白人警察壓頸致死案。美聯社

從2015年起，「華盛頓郵報」開始統計全美各地有多少民眾遭到警察開槍擊斃；光是2015年，全美累計就有1000人被警察開槍打死，人數幾乎是聯邦政府官方統計數字的一倍。

警察過度使用武力的問題，在一個又一個城市出現，某些地方官員信誓旦旦保證改革；然而，華郵的2016年統計卻再度呈現驚人事實，全美各地再度將近1000人遭到警察擊斃；2017年統計結果也差不多，接下來幾年也都維持同樣水準。

根據華郵統計，自從2015年以來，全美各地累計約有5400人被警察開槍打死。

驚人的死亡數字，曾經在美國引發一波波示威抗議，包括目前因為明尼蘇達州非洲裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭明尼亞波利斯(Minneapolis)白人警察壓頸致死所引爆的激烈抗爭與暴動。

2015年至今 年年爆發抗議 警方也承諾改革 仍有逾5460人死在警察手中。

從大環境條件來看，不管犯罪率如何起伏，不論大城市都會區的警界主管如何異動，即使美國推動了刑事司法改革，遭警開槍擊斃的人數始終維持原狀，

就在美國爆發新冠病毒疫情的同時，數以百萬計民眾在各地政府命令之下，連續數周居家避疫，但從2020年開年以來到6月首周為止，全美仍有463人被警察開槍打死，比2019年同期多了49條人命。

今年5月，全美各地共有110人被警察擊斃，這是華郵推出這項統計以來的單月最高死亡人數。

北卡羅來納州夏洛特(Charlotte)前任警察局長史蒂芬斯(Darrel Stephens)表示：「為什麼這些年下來，我們並沒有看到遭警擊斃死亡人數出現變動，確實很難解釋。」

他表示，政府部門在降低緊張衝突訓練方面，投注可觀資源，在這方面也做了很多努力。

根據統計，被美國警察開槍打死的民眾當中，絕大多數持有槍械；被擊斃的民眾當中，近半數為白人，這些案件很少引起媒體高度注意。

警察 佛洛伊德

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