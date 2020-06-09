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悲情城市：明尼亞波利斯=謀殺波利斯

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導

明尼蘇達州非裔佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察壓頸致死引發強烈民怨，做為事發地點的明尼亞波利斯(Minneapolis)，其實有其背景因素。

明尼亞波利斯在1990年代曾因幫派火拼嚴重，謀殺案攀升，而被稱為「謀殺波利斯」(Murderapolis)，如今因警察執法暴力致死案件層出不窮，讓人再想起此惡名。

美聯社報導，2013年5月10日，綽號「莫基」的22歲非裔男子法蘭克林(Terrance Franklin)被員警懷疑涉嫌搶劫，倉皇逃跑躲進一處陰暗地下室，瑟縮於一座熱水器旁。警方出動警犬搜尋，很快便找到法蘭克林。

約14分鐘後，法蘭克林被發現陳屍於血漬之中。他的頭顱有七個彈孔，上半身也中了直接貫穿身體的三槍。

根據官方紀錄，警方指出，法蘭克林先前與員警扭打之際，搶了警槍，開槍打傷兩名警察。不過，當時警方並未進行射擊殘跡採集，後來出現的證據則顯示兩名員警可能是被其他警察開槍誤傷。

2019年，明里亞波利斯警方以79萬5000元與法蘭克林家屬達成和解，雙方協議和解內容不公開。

長久以來，少數族裔與犯罪司法制度向來關係惡劣，少數族裔常常覺得受到不公待遇；包括佛洛伊德在內等非裔男子遭到明里亞波利斯警方開槍打死，讓如此關係雪上加霜。

美聯社報導指出，過去五年間，明里亞波利斯警察總共動用武力累計達1萬1000次，其中約60%是針對非裔民眾，但明市非裔人口僅占19%。

朝法蘭克林頭部連開5槍的特警隊(SWAT)白人警員皮特森(Lucas Peterson)，在這起事件前已涉及12起過度使用武力的案件，其中一案導致另一名非洲裔男子死亡。

2002年加入特警隊後，皮特森處理家暴案件時，對勃恩斯(Christopher Burns)使出鎖喉術，後來法醫辦公室裁定，勃恩斯死因為他殺。雖然大陪審團決定不起訴皮特森，但他後來以30萬元與家屬和解，也繼續留在警局。

警察 佛洛伊德

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