遠離示威！遠離人民！白宮像碉堡 川普更孤立

白宮近期因示威抗議的安全疑慮，加強防禦工事，讓其外觀越來越像美國駐伊拉克大使館所在地巴格達保護兩國官員的「綠區」(Green Zone)。

築起柵欄 越來越像巴格達「綠區」

日前執法人員強行將和平示威群眾往後推，好讓川普總統在白宮附近一座教堂拍照；一周後，將川普與為聲援種族正義的民眾隔得更遠的這道柵欄，被轉變成遭到警察殺害之非洲裔民眾的臨時紀念碑。

如今這道柵欄上，被掛滿橫幅、抗議標語、以及街頭藝術，阻擋了看到後面白宮的大部分視線。

上周末新聞報導當示威者在白宮大門外聚集時、川普總統連忙躲進地下碉堡的消息，還讓川普相當憤怒；但現在，由於群眾一直回來示威，整座白宮都快要變成一座孤絕於外的碉堡。

白宮每天都搭建更多柵欄和混凝土屏障，周邊的安全陣地也逐步擴張；目前白宮防衛森嚴，周圍已增加一道超過一哩的柵欄，讓整座園區對示威活動封鎖，卻也與全國公眾更加疏離，更讓川普進一步陷入孤立。

川普面對佛洛伊德(George Floyd)之死引發全國抗議浪潮的壓制手段，以及威脅動用現役軍隊在境內街道鎮壓動亂，遭到軍方高層與共和黨建制派成員強烈反對。

川普8日準備和白宮執法部門官員舉行圓桌會議，強調他身為「法治與秩序」總統的形象，而他更拒絕表示出自己也正在傾聽示威者的呼聲。

由於多項民調顯示，國人整體來說都不認同他應對示威與更廣泛種族關係的方式，川普7日宣布將從華府撤出國民兵，宣稱「現在一切都被完美控制住」所以不再需要他們，而數萬名示威者湧入華府街頭那天，川普還說「昨晚示威者人數遠遠少於預期！」

同時卻也有另一分民調顯示，52%民眾支持部署軍隊應對暴力示威者。

共和黨猶他州聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney)7日與數百位基督教福音派人士共同遊行至白宮，並對華盛頓郵報(WP)說他是這樣做是為了「終結暴力與蠻橫行為，並確保民眾了解黑人的命也是命。」

川普隔天推文挖苦羅穆尼，說「他在猶他州的民調將『遭受重創』！」

但根據鹽湖城論壇報(Salt Lake Tribune)，羅穆尼在猶他州的民調近期卻有所攀升，而他在當地也比川普受歡迎。

曾在三位共和黨籍總統執政期間服務的首位非洲裔國務卿鮑爾(Colin Powell)，7日成為最新一位出面抨擊川普的建制派重要人物暨前軍事領袖；川普則推文回擊，說鮑爾「太古板」與「被吹捧過頭」。

遠離人民 華盛頓特區市長：悲哀

歷史上，白宮面臨隨時會發生的威脅時進行的維安變革，往往會變成持久的固定設施。

華盛頓特區市長包瑟(Muriel E. Bowser)說：「記住，白宮屬於人民；白宮和其居民必須用牆隔離是一件悲哀的事。」

川普助手強調，白宮周邊的維安變革不是由川普下令實施，而是由聯邦特勤局(Secret Service)根據安全情勢評估下達的指令。

特勤局5日說，將隔離白宮18英畝園區外的部分地區直到6月10日，但沒有明確表示屆時會不會拆除路障。

特勤局在聲明中說：「封鎖這些地區是為了維護白宮園區周邊的必要安全措施，同時也允許民眾進行和平示威。」