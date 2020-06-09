美國示威潮恐助長疫情 公衛界仍挺群眾上街

美國疫情未解，示威浪潮恐助長病毒擴散，但公衛、醫療領域有上千人連署支持示威，稱種族不平等是關乎人命的公衛議題，疫情不該是禁止抗議的藉口。

新冠肺炎疫情在美爆發2個多月，戴口罩風氣已經普及。近日各地反種族歧視的示威，多數人都戴口罩上街，不過人潮擁擠之下，保持距離幾乎不可能。

洛杉磯郡衛生局長費瑞（Barbara Ferrer）今天呼籲，近期參與示威或大型集會的人，如果沒戴口罩、與人近距離接觸15分鐘以上就該進行篩檢。

她建議隔幾天之後再篩檢，因太早篩檢，人體內病毒量還很低，可能出現偽陰性。就算結果是陰性，最好還是謹慎一點，14天內不要與人接觸。

示威者如有老年或健康狀況不佳的家人，保持距離並戴上口罩非常重要。疾病管制暨預防中心（CDC）主任芮斐德（Robert Redfield）上星期警告，大型集會可能成為病毒傳播的溫床。

但也有一群人發聲，認為疫情不該成為禁止抗議活動的藉口。

有線電視新聞網（CNN）報導，上千名公共衛生領域的學者、醫護人員連署，支持示威活動在安全措施下進行，主張種族不平等擴大醫療衛生的差距。

公開信指出，除了黑人遭警察殺害是白人兩倍，「白人占有優勢更是一個關乎人命的公共衛生議題」，種族之間平均壽命、孕婦生產死亡率、慢性病的普遍程度都有極大差異。

公開信說：「身為公共衛生的維護者，我們不譴責這些集會造成病毒傳染。我們支持他們，因這對我國公共衛生、黑人健康所受的威脅至關重要。」

他們主張，黑人長期生活在壓迫與偏見系統之下，缺少醫療資源和健康飲食，在醫院受到差別待遇，在不安全的環境下工作，經常暴露在污染、噪音及壓力之下。

這封信呼籲警方停止使用催淚瓦斯、胡椒噴劑，這類刺激呼吸道的物質會使人們咳嗽、喊叫，增加飛沫傳染的機會。

明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）一家雜貨店5月25日報警，稱非裔男子佛洛伊德（GeorgeFloyd）疑似使用20美元偽鈔。佛洛伊德遭白人警察用膝蓋強壓脖頸近9分鐘喪命，全美示威持續至今。