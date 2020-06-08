46年心血付之一炬！全美最老科幻書店遭暴動份子摧毀

美國最老的科幻書店「雨果大叔」，因連日的暴動全毀，損失10萬多本書還有名作家珍藏簽名。種族歧視示威在全美多處已變為非法破壞，位於明尼蘇達州歷史悠久的科幻書店「雨果大叔」與專賣推理小說的姊妹店「愛倫坡大叔」皆遭到示威不法份子放火燒毀，46年的歷史付之一炬，令科幻懸疑書迷感到惋惜。

46年心血付之一炬

根據《富比世》報導，位於明尼阿波利斯最大的科幻懸疑書店「雨果大叔」與其姊妹店「愛倫坡大叔」，於5月29日遭到非法遊行者破壞，讓46年來的心血付之一炬。

店主Don Blyly表示，書店因為疫情影響，從3月就開始暫停營業，資金周轉已經相當困難。雖然遭到縱毀可以有保險補償，但那些珍貴的書籍已經永遠回不來。粉絲發起群眾募資，也有作家希望能拍賣簽名書為書店重建募資。Don Blyly婉謝了粉絲好意，希望先看保險能賠償多少，再決定重建之路。

科幻懸疑聖地

《聯邦人新聞》報導，專賣科幻文學的「雨果大叔」與專賣推理小說的「愛倫坡大叔」分別致敬了兩位名作家，而書店本身不只歷史悠久，更是明尼阿波利斯的文化聖地。此次遭到破壞的不只是超過10萬本書，還有許多珍貴的絕版珍藏書和作家親筆簽名。

店主Don Blyly也是當地的傳奇書商，全憑對科幻推理的喜愛和優秀的經營方式，支撐著兩家書店，也為無數科幻推理書迷打造了聖地，更是明尼蘇達州的文化指標。目前粉絲還持續在網路上號召募資，Don Blyly也持續在為書店的重建之路努力。

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