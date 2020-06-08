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轟川普軍隊鎮壓 前將領：破壞民眾對軍隊信任

世界日報 / 編譯林育正／綜合7日電
川普。法新社
川普。法新社

川普總統日前揚言出動軍隊平亂，引發軍方強烈反彈，相繼出言批評川普總統。曾擔任參謀首長聯席會議主席的退役將領鄧普西(Martin Dempsey)和穆倫(Michael Mullen)7日先後譴責川普，表示此舉將破壞民眾對美軍的信任。

退役陸軍上將鄧普西說：「我這個年代的軍隊領導者，將我們大部分的軍旅生涯，著重在建立和美國民眾的關係。維持穩固的關係非常重要，煽動性言論將成為一大阻礙。」鄧普西認為美國本土並不是戰場，國民更不是敵人，他說：「我們必須非常謹慎，考慮在什麼情況下使用軍隊。」

鄧普西更痛批川普日前動用國民兵強力驅散白宮外拉法葉廣場和平示威的群眾，步出到聖約翰聖公會教堂(St. John`s Episcopal Church)門口拍照，是「軍民關係最棘手的時刻」。退役海軍上將穆倫對於此舉，也感到「厭惡」。

穆倫認為若派出軍隊鎮壓，將使美軍的名譽跌至50年來的谷底。他直言：「美軍過去在戰爭中失去了國人的尊重與信任；現在絕不該動用軍隊對付自家平民百姓，軍隊是用來抵禦外敵的。」

他回憶在1968年隨著民權領袖馬丁路德金恩博士(Dr. Martin Luther King Jr.)和小羅勃‧甘迺迪(Robert F Kennedy)遭到暗殺，全美也在越戰時期沉浸於反戰氛圍之中，使得軍隊在民眾心中的地位蕩然無存。

穆倫說：「如果軍隊也走上街頭與民眾爆發衝突，非常有可能失去花費50多年重建的民心。」

警察 佛洛伊德

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