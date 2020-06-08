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司法部長巴維理：川普沒要求出動軍隊 這是最後手段

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導

司法部長巴維理(William Barr)7日接受哥倫比亞廣播公司(CBS)「面對全國」(Face the Nation)節目訪問時，為川普總統動用軍隊趨離華府街頭抗議群眾辯護。巴維理說，將軍隊部署到各州、城市處理內亂，是一種「最後手段」。

記者在專訪中詢問巴維理，出動軍隊在華府鎮壓抗議群眾，他與國防部長艾思博(Mark Esper)、參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)之間是否看法不一。巴維理回答：「我們立場是一致的，那就是軍隊的部署應該是最後手段。」

知情人士透露，川普1日在橢圓形辦公室會議中下令軍方，派遣1萬名現役軍人到全美各地，鎮壓抗議警察暴力的示威民眾，但川普的要求遭到巴維理、艾思博及密利等高層官員反對；為了回應川普的要求，艾思博與密利當天立即籲請各州州長，出動各州州內的國民兵。

巴維理在專訪中說，有關這場橢圓形辦公室會議內容的報導「完全錯誤」。他表示，川普並未下令立刻出動軍隊部署在街頭，只是希望軍隊能夠待命而已。

巴維理指出：「總統從來沒有要求或建議，我們現階段必須出動軍隊。」

根據統計，華府確實徵調國民兵，協助當地警方處理示威抗議，全美至少有10州也出動國民兵支援當地警方。

另外，美國國防部調遣1600名官兵，進駐位於華府周圍的軍事基地。對於這項部署行動的用意何在，巴維理表示，做個個決定的原因在於希望「手邊有軍隊隨時待命」。

他強調：「但所有人都同意，出動軍隊應該是一種最後手段，只要其他方面的資源可以把情勢控制住，就應該繼續照著做。」他也表示，目前政府部門主管普遍認為，手邊擁有的資源都頗為充裕。

巴維理舉例說，曾經遇過兩次美軍在國內部署的前例，包括1992年洛杉磯非裔金恩(Rodney King)遭警察毆打引發暴動期間有軍隊被派到美屬維京群島及加州，另外在民權運動興起期間，軍隊也曾被派到南部各州，確保學校做到種族融合。

警察 佛洛伊德

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