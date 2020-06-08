快訊

趁亂的歷史正義？ 英國BLM抗爭推倒「黑奴巨商銅像」

未來邊境若開放 陳時中：外籍人士普篩陰性才能入境

聽新聞
test
0:00 / 0:00

亞裔、非裔複雜歧視情緒 「佛洛伊德」成解決引信？

世界日報 / 編譯郭宣含／綜合7日電

非裔佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察以單膝壓頸致死案中，亞裔苗族(Hmong)警察邵都(Tou Thao)背對佛洛伊德的畫面引發熱議；國家廣播公司(NBC)報導，維權人士認為邵都的身分反映出亞裔反非裔的複雜情緒，部分專家認為這是亞裔解決反非裔議題的關鍵時刻。

國家廣播公司報導，部分專家首度從歷史脈絡討論亞裔社群對非裔的歧見。

非營利組織自由公司(Freedom Inc.)創辦人卡布祖瓦格．維吉(Kabzuag Vaj)強調，了解亞裔自己也面臨某種壓迫很重要，這無法與非裔面臨的壓迫相比擬。

同為苗族的維吉指出：「民眾甚至不了解反非裔的底線。亞裔有自己的難處，我們面臨壓迫、歧視與種族主義，而非裔則在另一艘船上。最重要的是，非裔與警察的鬥爭已有400年控制與佔據的長久歷史。」

國家廣播公司指出，非裔與亞裔社群的緊張關係存在已久。維吉表示，這一部分源自兩族裔在美國史上的彼此對立，她談到自身經驗，越戰後美國將東南亞難民重新安置在幾無基礎建設的市區，而非裔早已這些城市深根。

維吉表示：「當你被安置在這樣的環境，與其他貧窮非裔與有色人種同住，又幾乎沒有資源時，爭取同批資源的不同族裔就會出現緊張關係。」

維吉指出，亞裔在美國學會以白人至上主義看待事物，但在歷史上這種觀點卻因剝削非裔族群而壯大；儘管亞裔抵達美國後，也難逃白人至上主義的排華法案衝擊。

歷史學家吳艾倫(Ellen Wu，音譯)也呼應維吉的論點，白人自由派在1960年代利用模範少數族裔的刻板印象來回擊非裔社會運動，藉此「證明」有色族裔享有平等機會。

吳艾倫表示，雖然這種形式的白人至上主義提供亞裔更多社會流動彈性，「但是有得必有失：代價就是要與白人上主義沆瀣一氣。」不過她也澄清亞裔族群多元，許多東南亞裔定居後依舊貧窮，飽受種族不公待遇。

吳艾倫表示，亞裔也因非裔民權運動而受惠，聯邦政府在1970年代將平權措施擴大納入亞裔等少數族裔。

許多專家表示，現有大量亞裔支持非裔族群。不過非營利組織「東南亞美國人共同領導」(South Asian Americans Leading Together)執行總監拉克什米．史達仁(Lakshmi Sridaran)警告，亞裔若避談種族問題恐釀危險結果，「我們將更沉淪於白人至上主義，並持續危害其他有色族裔。」

警察 佛洛伊德

延伸閱讀

佛洛伊德之死燃怒火！ 民調：八成美國人認為國家失控

佛洛伊德之死掀改革 明尼亞波里斯市議會承諾解散警局

抗議種族歧視 英國示威者拆除17世紀奴隸商雕像

佛洛伊德枉死 拜登將赴休士頓向家屬致哀

相關新聞

解散警隊砍掉重練：明尼亞波利斯市「廢警承諾」可行嗎？

「市長希望『警隊改革』，但議會多數承諾『廢除警隊』。」因黑人市民喬治．佛洛伊德（George Floyd）遭警察暴力壓頸8分46秒致死，引爆全美國「反警暴大抗爭」的案發城市明尼亞波利斯，市議會的多數議員7日協同發出了「解散警隊」的公開承諾，並期待在公民參與、共同決策的狀態下，在創傷之後引領雙城區「進入『無警之城』的未來計畫」。儘管當前被包夾在各方中堅的明尼亞波利斯市長費萊（Jacob Frey），上周末已公開表態「支持改革警隊...不支持全面廢警」，民間示威團體與市議會也都明白坦承「還不知道要拿什麼替代警察維持治安」；但市府政壇與草根社區卻一致同意：「長年警暴成性的警隊已從根部腐敗，絕對必須『砍掉重練』...其中最無法無天者的，即是被示威者放火燒掉的『第三分局』。」

刊登派兵鎮壓示威投書被罵翻 紐時社論版主編辭職

紐約時報3日刊登美國共和黨參議員柯頓（Tom Cotton）以「派兵」為題撰寫的評論，引發外界和內部員工強烈不滿。對此，...

佛洛伊德之死掀改革 明尼亞波里斯市議會承諾解散警局

美國非裔男子「佛洛伊德之死」案發地明尼蘇達州明尼亞波利斯市議會九名成員7日承諾，將解散明尼亞波里斯市現行警察部門。

轟川普軍隊鎮壓 前將領：破壞民眾對軍隊信任

川普總統日前揚言出動軍隊平亂，引發軍方強烈反彈，相繼出言批評川普總統。曾擔任參謀首長聯席會議主席的退役將領鄧普西(Martin Dempsey)和穆倫(Michael Mullen)7日先後譴責川普，表示此舉將破壞民眾對美軍的信任

司法部長巴維理：川普沒要求出動軍隊 這是最後手段

司法部長巴維理(William Barr)7日接受哥倫比亞廣播公司(CBS)「面對全國」(Face the Nation)節目訪問時，為川普總統動用軍隊趨離華府街頭抗議群眾辯護。巴維理說，將軍隊部署到各州、城市處理內亂，是一種「最後手段」

亞裔、非裔複雜歧視情緒 「佛洛伊德」成解決引信？

非裔佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察以單膝壓頸致死案中，亞裔苗族(Hmong)警察邵都(Tou Thao)背對佛洛伊德的畫面引發熱議；國家廣播公司(NBC)報導，維權人士認為邵都的身分反映出亞裔反非裔的複雜情緒，部分專家認為這是亞裔解決反非裔議題的關鍵時刻。

新聞眼／警察預算是削非刪 說來要比做容易

非裔男子佛洛伊德遭白人警察膝蓋壓頸致死，引發各地抗議，目前示威抗議活動中，有關「削減警局預算」(defund the police)呼聲逐漸升高，認為改把市府警用資源用於社區自助維安、防制及協助打擊犯罪

不滿警察暴力 示威者怒吼：砍警局預算！

非裔佛洛伊德遭白人警察壓頸致死，引發全美抗議執法人員草菅人命。連日抗議示威後，各方訴求改革的主題逐漸成型。其中之一是抗議方目前喊出「削減警局預算」(defund the police)口號

示威漸趨和平 紐約、費城、芝加哥解除宵禁

紐約市、費城、芝加哥等城市在周末抗議活動大致和平後，先後宣布解除宵禁，恢復市中心和商業地區的商業活動，允許巴士和地鐵恢復營運。

暴動或反叛？追尋黑人抗爭路線下的「新黑人」與「壞黑鬼」

「非暴力就是好黑人，太激進就是壞黑鬼？」全美延燒的佛羅伊德（George Floyd）事件，引爆的大規模反警察抗爭；隨著響應的城市擴散、參加人數越來越多，非暴力的和平示威卻也因為各地傳出暴動與趁火打劫，讓「黑人的命也是命」民權運動，又引發部分參與者暴力製造事端、藉故破壞的爭議。黑人抗爭者們，又是如何看待這些「脫序暴動」的？

抗議種族歧視 英國示威者拆除17世紀奴隸商雕像

美國非裔男子佛洛伊德5月底被白人警員以膝蓋壓頸致死，引爆全球各地抗議浪潮，其中在英國布里斯托，今天有部分示威者拆除17世...

佛洛伊德枉死 拜登將赴休士頓向家屬致哀

美國非裔男子佛洛伊德上月底遭警察以膝蓋壓頸致死，引發全美各地抗議種族歧視的示威浪潮後，美國前副總統拜登的幕僚表示，拜登8...

熱門新聞

小鮮肉在81歲丈夫去世後獲500萬遺產 被批寄生蟲

日拒參加美英批中聯合聲明 原來有苦衷

美共和黨要角首位倒戈！前國務卿鮑爾宣布支持拜登

川普無預警撤軍甚至不知會！紐時：美德關係二戰後最差

網路瘋傳泰國飛鼠撞榴槤慘狀圖 果農見真相「哭了」

美國少年清掃示威過後街道10小時 獲贈跑車、獎學金

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。