亞裔、非裔複雜歧視情緒 「佛洛伊德」成解決引信？

非裔佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察以單膝壓頸致死案中，亞裔苗族(Hmong)警察邵都(Tou Thao)背對佛洛伊德的畫面引發熱議；國家廣播公司(NBC)報導，維權人士認為邵都的身分反映出亞裔反非裔的複雜情緒，部分專家認為這是亞裔解決反非裔議題的關鍵時刻。

國家廣播公司報導，部分專家首度從歷史脈絡討論亞裔社群對非裔的歧見。

非營利組織自由公司(Freedom Inc.)創辦人卡布祖瓦格．維吉(Kabzuag Vaj)強調，了解亞裔自己也面臨某種壓迫很重要，這無法與非裔面臨的壓迫相比擬。

同為苗族的維吉指出：「民眾甚至不了解反非裔的底線。亞裔有自己的難處，我們面臨壓迫、歧視與種族主義，而非裔則在另一艘船上。最重要的是，非裔與警察的鬥爭已有400年控制與佔據的長久歷史。」

國家廣播公司指出，非裔與亞裔社群的緊張關係存在已久。維吉表示，這一部分源自兩族裔在美國史上的彼此對立，她談到自身經驗，越戰後美國將東南亞難民重新安置在幾無基礎建設的市區，而非裔早已這些城市深根。

維吉表示：「當你被安置在這樣的環境，與其他貧窮非裔與有色人種同住，又幾乎沒有資源時，爭取同批資源的不同族裔就會出現緊張關係。」

維吉指出，亞裔在美國學會以白人至上主義看待事物，但在歷史上這種觀點卻因剝削非裔族群而壯大；儘管亞裔抵達美國後，也難逃白人至上主義的排華法案衝擊。

歷史學家吳艾倫(Ellen Wu，音譯)也呼應維吉的論點，白人自由派在1960年代利用模範少數族裔的刻板印象來回擊非裔社會運動，藉此「證明」有色族裔享有平等機會。

吳艾倫表示，雖然這種形式的白人至上主義提供亞裔更多社會流動彈性，「但是有得必有失：代價就是要與白人上主義沆瀣一氣。」不過她也澄清亞裔族群多元，許多東南亞裔定居後依舊貧窮，飽受種族不公待遇。

吳艾倫表示，亞裔也因非裔民權運動而受惠，聯邦政府在1970年代將平權措施擴大納入亞裔等少數族裔。

許多專家表示，現有大量亞裔支持非裔族群。不過非營利組織「東南亞美國人共同領導」(South Asian Americans Leading Together)執行總監拉克什米．史達仁(Lakshmi Sridaran)警告，亞裔若避談種族問題恐釀危險結果，「我們將更沉淪於白人至上主義，並持續危害其他有色族裔。」