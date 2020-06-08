不滿警察暴力 示威者怒吼：砍警局預算！

非裔佛洛伊德遭白人警察壓頸致死，引發全美抗議執法人員草菅人命。連日抗議示威後，各方訴求改革的主題逐漸成型。其中之一是抗議方目前喊出「削減警局預算」(defund the police)口號，開始受到重視。但大致力挺這波示威的民主黨公職人員表示，這句口號應審慎應對，而事件原爆點的明尼亞波利斯市議會7日晚以大多數通過，投票解散市警局，未來再考慮如何重組警局。

此外，明尼亞波利斯市長6日因反對「刪減警局預算」，當場被示威者反嗆，在噓聲中被趕下講台。

路透7日報導，由紐約到洛杉磯，民主黨高層顯然懂得這波示威怒吼的幕後原因，但是對示威者要求各市削減警方預算，把資金挪去解決其他社會問題的提議，抱持猶疑態度。

曾角逐民主黨總統提名初選的聯邦參議員布克(Cory Booker，新澤西州)7日在國家廣播公司新聞網節目時表示，自己能體會「削減警局預算」口號代表的情緒，但他不會使用這樣的措辭。

眾院民主黨團主席傑福瑞斯(Hakeem Jeffries)對有線電視新聞網(CNN)說，他不贊成任何削減警方預算的提案或計畫；警方執法是否過當，應該逐案審查。

在非裔國會議員領頭下，民主黨8日將提出立法草案，抑制警方施暴及因種族而執法不公，內容包括更容易起訴殺人員警。但草案是否含括削減聯邦給警局的預算則不明朗。

眾院非裔黨團幹事長、眾議員巴斯(Karen Bass，加州)表示，她也反對解散警察局，但政府使用預算的優先次序，應該評估；黨團必須審視國家怎麼花用人民所納稅金，另認為應該多投資於社區。

但眾議員歐瑪(Ilhan Omar，明尼蘇達州)日前則呼籲解散明尼亞波利斯市警局，發推文說該局「已不是改革就能解決問題」。該市市長傅萊(Jacob Frey)則對抗議者表示，反對他們不給警方預算的訴求，因此遭抗議者以噓聲轟下講台。