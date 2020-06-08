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示威漸趨和平 紐約、費城、芝加哥解除宵禁

世界日報 / 編譯陳韻涵╱綜合7日電
紐約市、費城、芝加哥等城市在周末抗議活動大致和平後，先後宣布解除宵禁。 路透社
紐約市、費城、芝加哥等城市在周末抗議活動大致和平後，先後宣布解除宵禁。 路透社

紐約市、費城、芝加哥等城市在周末抗議活動大致和平後，先後宣布解除宵禁，恢復市中心和商業地區的商業活動，允許巴士和地鐵恢復營運。

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)表示，即刻解除原訂8日早上到期的宵禁。

白思豪7日推文寫道：「昨日和昨夜看見我們最棒的城市，明天起，我們將大步重啟，讓人們保持安全並互相照應。」

這是紐約市77年來首度頒布宵禁，在許多城市陸續解除宵禁後，白思豪一度辯護宵禁存在的必要性。

紐約市市議長張晟(Corey Johnson)等部分地方官員呼籲白思豪解除宵禁，民權團體5日表示，白思豪若延長宵禁，不惜提告。

芝加哥、達拉斯、沙加緬度、印第安納波利斯、俄勒岡與水牛城官員6日表示，將會宣布解除宵禁，稱暴力和逮捕情況漸減。

芝加哥市長、非裔的洛利‧萊特福特(Lori Lightfoot)7日解除5月30日宣布的宵禁，當天發生因為明尼蘇達州非洲裔46歲男子佛洛伊德(George Floyd)遭警壓頸不治而爆發的廣泛打砸搶暴亂。

她推文宣布：「我深諳此刻的城市和國家對我們所有人而言都很辛苦，感謝市民努力共度艱困時期。」

巴士是許多勞工重要的大眾運輸，但過去兩周來，跨越芝加哥河的橋樑升起、街道封鎖，數百名伊利諾斯國民兵進駐芝加哥維安。

數百人7日在芝加哥南區(South Side)路口集結，和平抗議警察暴力；主辦單位表示，此次抗議希望引起民眾關注暴亂砸店後，商家銳減的問題。

主辦人柯爾(Jahmal Cole)說，南區部分地區儼然成為食物與藥局沙漠，居民必須開車15到20分鐘才能買牛奶或藥品。

警察 佛洛伊德

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