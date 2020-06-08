新聞眼／警察預算是削非刪 說來要比做容易

非裔男子佛洛伊德遭白人警察膝蓋壓頸致死，引發各地抗議，目前示威抗議活動中，有關「削減警局預算」(defund the police)呼聲逐漸升高，認為改把市府警用資源用於社區自助維安、防制及協助打擊犯罪，更是正本清源之道。川普總統則再次抓住這個把柄大作文章，表示「維持法律與治安」非常重要，把民主黨擘繪成面對犯罪時很羸弱。

美聯社7日報導，提出「削減警局預算」的人指出，口號並非打算鏟除全國警察局，也不是想把警方預算刪到一毛不剩，而是該花更多錢在因應全美社區的需求，如住居及教育。

目前真有些城市推動削減警局預算。紐約市長白思豪7日便表示，會抽走市警局預算，而用在幫助青年及社會服務，同時維持城市安全無虞，但白思豪並未談到細節。洛杉磯市長賈西提(Eric Garcetti)也矢言，原先計畫增加給市警局的預算，至少要砍掉1億5000萬元。

自由派立場的「城市研究所」(Urban Institute)集纂數據指出，2017年州級與地方政府花用在警政的經費達1150億元。

「黑人的命也是命」共同創辦人艾莉西亞‧加爾札(Alicia Garza)在國家廣播公司(NBC)「會見新聞界」(Meet the Press)節目上反問，為何美國不能正視現實，而重組預算的優先輕重次序？這樣人們便不必冒著新冠疫情大流行的危險，還上街頭抗議。

即便倡議人士也承認，這個過程要循序漸進。

眾議員卡倫‧貝絲(Karen Bass，加州)指出，自己也不相信美國該解散警察局，只是在各州、各城市，真的有必要審視資源是怎麼花用的，而且投資更多在社區裡頭。

川普及其連任競選陣營把「削減警局預算」口號之出現，看待成天賜良機。川普上周末在緬因州競選連任的場合便表示，有人在呼籲取消警方經費；取消？說這話的人有沒大腦？他瞧見這句口號時便說，這是在胡言亂語個什麼？他不敢相信有人認為真不需要警察。