要求執法改革！華府20萬人遊行 美國最大規模反警示威

明尼蘇達州非洲裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭警察單膝壓頸窒息不治後，全美多數地區連續12天都有大型示威遊行抗議，訴求司法正義；華府6日雖是連續第九天抗議，但多達20萬人參加，堪稱美國史上規模最大反警示威，要求執法改革(police reform)。

悼佛洛伊德 黑色力量崛起

佛洛伊德6日停靈在出生地北卡羅來納州雷福德市(Raeford)的教會供民眾追悼，訂8日在他成長的休士頓舉行公開紀念儀式，9日舉辦私人葬禮，民主黨總統提名人白登(Joe Biden)計畫參加。

佛洛伊德的棺材抵達雷福德市「自由意志浸信會」(Free Will Baptist)時，多人高呼「黑色力量」、「喬治‧佛洛伊德」，以及「沒有正義、沒有和平」等口號，多名到場群眾身穿印有大寫「我不能呼吸」字樣的黑色T恤。

旅行如派對 抗議遍地開花

在華府，6日上午有上萬人參加抗議的市中心瀰漫著宛如派對般的氣氛，有人吹奏樂器，志工分發免費的食物和飲水，另有一群人與國民兵合影；警方5日晚間到6日傍晚都沒有逮捕任何示示威者。

這項遊行6日在華府遍地開花，中午時分在林肯紀念堂前的「百萬人」集會(One million persons)，成千上萬人參與，他們高舉訴求標語，要求改變根深蒂固的種族歧視和執法不公，「只有黑人的命得到重視，所有人的命才能得到重視」(All lives can’t matter until black lives matter)。

當日在白宮附近的拉法葉廣場、國會山莊等華府各區均有不同時段的集會示威；部分示威民眾在國家廣場(National Mall)或街坊聚集，分別遊行朝白宮前進；白宮前方的拉法葉公園(Lafayette Park)維安升級，中間隔著一道黑色鐵絲網。

隔鐵網吶喊 川普人在白宮

人群最終匯集在剛剛改名為「黑人的命也是命廣場」(Black Lives Matter Plaza)的白宮北面街道，他們隔著臨時布置的高高鐵絲網，對著白宮大聲呼喊；川普當天人在白宮，但無公開行程。

華盛頓特區市長包瑟(Muriel Bowser)5日將白宮前的道路改名為「黑人的命也是命廣場」，響應近日的眾多抗議活動；示威民眾6日遊行經過第16街時，包瑟加入遊行行列，獲得熱烈掌聲歡迎，甚至有人高呼「包瑟副總統」，暗示她可能成為白登的副手人選。

國防部5日表示，已下達命令，要求哥倫比亞特區的國民兵值勤時勿攜武器，另動員1600名士兵在華盛頓郊外待命。

警察改革案 參院恐有變數

華爾街日報報導，民權團體與執法官員都同意，警局員警結構性改革需要時間，專家也質疑懲戒員警是否會有長期效果；但與過去警方疑似暴力執法後，警局高層替員警辯護或保持沉默相比，局勢已改觀，部分專家認為，佛洛伊德之死可能是改變警方執法行為的轉捩點。

在明尼蘇達州，市府官員就同意禁止警方對嫌疑犯鎖喉、勒頸，並要求同仁制止執法過當的同僚。

加州州長紐森(Gavin Newsom)也下令該州警察訓練中心，禁止傳授鎖喉壓制術；民主黨眾議員已著手準備警察改革議案，訂月底投票，考量眾院由民主黨把持，法案預料過關，但送交參院的結果存在變數，參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)已表示將審閱法案，但尚未表態支持任一方。