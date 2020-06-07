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專訪球星博阿滕：沒有人生來就是種族主義者

德國之聲 / 德國之聲中文網

德國之聲：作為生活在德國的德國人，看到美國目前的情況，您有什麼想法？

博阿滕（Jerome Boateng）：這些畫面令我震撼。如今出現在社交媒體上的各種信息，可以說相當殘酷。很遺憾的，抗議活動正以困難的形式進行。但是「佛洛伊德事件」讓人們意識到，針對黑人的種族歧視在美國依舊存在，而且在「種族定性」中起著怎麼樣的作用。我感覺非常難過，也是因為我自己經常去美國，非常喜歡這個國家和文化。但這不是新鮮事，而是一直存在的狀況。種族歧視無所不在，只是在美國格外極端。

我曾看到過一段貼切的話：種族歧視就像黑暗的房間，偶爾有人把燈點亮，暴露出裡頭的一切。

一想到有這麼多非裔美國人為了美國形象和文化做了付出，我就完全無法理解。而我現在想到的還只有體育、時尚和音樂領域。曾擔任總統的奧巴馬也是具代表性角色。

德國之聲：您覺得有哪些與德國的情況相似之處？

博阿滕（Jerome Boateng）：種族主義對我們來說肯定也是個重要議題。過去幾年裡，德國發生數起過針對外國人或信仰不同者的襲擊事件。整體而言，情況正朝某個方向發展，而我認為，我們曾經走得更遠。當然，我在柏林度過的童年中，也曾有過種族歧視的經歷。但是我也記得自己過去站在足球場上時，你打哪兒來或是信奉哪個宗教都不重要。我們的成員有伊朗人、非洲人、土耳其人、德國人。我們對這些事沒有過多想法，也不曾去討論。重要的是融洽共處。

德國之聲：您認為在德國的非裔德國人是否受認同或重視不夠？

博阿滕（Jerome Boateng）：總體上，在某些領域，非裔人士的數量仍然不足。人們經常會覺得，作為運動員會比較容易獲得認可。我不想破壞大家的觀感。基本上我認為，德國是個開放的國家。我自己也有很多好的體驗。歐洲有許多國家的情況要更為糟糕。

我們的聲音會被聽見。我們擁有平台和能觸及的範圍。但我認為不能只局限在社交媒體，這很重要。類似「暗黑星期二」（編按：歐美音樂圈在社交媒體上發起的活動，發布全黑照片抗議種族歧視和警察暴力）這類的活動很美好，但我們真正需要的是付諸實踐做點事情，無論是與孩子們一起努力，或是支持其它的融入項目。每個人都能提供幫助。我肯定會在不久的將來在這個領域做些什麼。現在我已經有各種構思和想法。

德國之聲：許多黑人球員都對近期的事件發表了看法。您的白人伙伴們能提供什麼樣的協助？

博阿滕（Jerome Boateng）：不是所有迄今沒有發聲的白人球員都是種族主義者。這是肯定的。我看到的示威視頻中有各種膚色的參與者。不過我當然希望他們也能利用自己的名氣，投身這個議題。許多人已經在這麼做，但我覺得還有很多努力的空間。

德國之聲：該做什麼來改善當前情況？

博阿滕（Jerome Boateng）：一切都始於對孩子的教育，這是最重要的。沒有孩子生來就是種族主義者。這都取決於父母，以及他們如何教育孩子。如果我的孩子有朝一日也得遭遇此種經歷，那就再糟糕不過了。我們必須教導他們，種族歧視毫不可取，如果他們發現有人被歧視的情況，應該為其挺身而出。這必須從學校做起，而且成為課堂中的重要組成部分。唯有如此才能實現進步。

現年31歲的足球明星傑羅姆·博阿滕（Jerome Boateng）自2011年起效力於拜仁慕尼黑足球俱樂部，司職後衛。在此之前，他曾效力於柏林赫塔青年俱樂部、漢堡足球俱樂部，並短暫加盟英超球會曼城。在博阿騰擔任後衛期間，拜仁慕尼黑曾於2013年連續奪下德甲聯賽冠軍、德國足協杯和歐洲聯賽冠軍。2014年，博阿滕代表德國國家隊出戰世界杯，隨德國隊在巴西摘下世界杯桂冠。2019年，德國國家足球隊主教練勒夫宣布國家隊大換血，博阿滕將不再入選國家隊。博阿滕的父親是加納人，母親是德國人。博阿滕是土生土長的柏林人，父母在他5歲時離異，他一直隨母親生活在柏林。

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本文章由德國之聲授權提供】

警察 佛洛伊德

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