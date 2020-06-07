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呼應美示威！倫敦、巴黎、柏林...全球各地大遊行

世界日報 / 編譯樊蕙／綜合6日電
明州非裔佛洛伊德遭警單膝壓迫窒息而死引起全球公憤，巴黎、柏林、倫敦（圖）、東京都有大型示威，譴責警察暴力。 法新社、美聯社
明州非裔佛洛伊德遭警單膝壓迫窒息而死引起全球公憤，巴黎、柏林、倫敦（圖）、東京都有大型示威，譴責警察暴力。 法新社、美聯社

美國國內要求警察執法改革的大規模遊行也受到國際的響應，全球各大城市6日都有大批民眾走上街頭，團結反對警察暴力，呼應美國明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察壓頸致死案引發的示威浪潮；在澳洲、英國、法國、德國等多國，以及自上周起在日本、瑞典、辛巴威等國，大批民眾出面聲援，同時譴責自己國家的種族歧視。

美國雖然有許多城市因為佛洛伊德之死舉行和平示威與守夜活動，還是引發動盪以及激烈的警民衝突、外加多起搶劫與破壞事件，讓全世界看得目瞪口呆。

而受到美國啟發的全球示威運動已持續一個星期，各國示威者呼籲終結自己國家的種族歧視與警察暴力。

遊行群眾幾乎不可能遵守社交距離指令；英國倫敦、曼徹斯特、伯明罕等地也有民眾發動類似的示威活動；衛生大臣韓考克(Matt Hancock)懇求民眾不要響應，藉以阻止新冠病毒擴散，但仍有大批民眾在寒冷陰雨的天氣中違抗疫情期間僅六名來自不同家庭的民眾可以聚集的規定。

澳洲總理莫里森(Scott Morrison)6日警告民眾參加「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)遊行可能會面臨新冠病毒風險，但仍有數萬人在雪梨、墨爾本等城市聚集，呼籲終結制度性的種族主義，以及原住民在警方拘留期間的死亡案例；在雪梨參加遊行的75歲民眾瓊斯(Bob Jones)說，為了改革而參加集會，冒險是值得的。

全美各城鎮大批民眾發起的集會，於6日進入連續第12天；在佛洛伊德與肯塔基州路易維爾市(Louisville)非裔女性泰勒(Breonna Taylor)等多人在執法人員手中喪命後，示威者譴責警察暴力並尋求改革；華府民眾在白宮與林肯紀念堂(Lincoln Memorial)等代表性地點附近，發起和平集會。

法國相關單位禁止民眾在巴黎的美國大使館前集會，但仍有數千人在現場以及艾菲爾鐵塔(Eiffel Tower)附近發動示威，呼應上周吸引近2萬人參加的非裔青年特拉奧雷(Adama Traore)追思活動；特拉奧雷於2016年在警方拘留期間身亡。

德國漢堡(Hamburg)與法蘭克福(Frankfurt)等地民眾發動一周的示威後，網友在社群媒體上呼籲示威者走上街頭向佛洛伊德致敬。

柏林民眾愛米娜‧柯斯(Amina Koss)說，她擔心包括德國在內的多國政治人物，會再度容忍種族主義。

明州非裔佛洛伊德遭警單膝壓迫窒息而死引起全球公憤，巴黎、柏林（圖）、倫敦、東京都有大型示威，譴責警察暴力。 法新社、美聯社
明州非裔佛洛伊德遭警單膝壓迫窒息而死引起全球公憤，巴黎、柏林（圖）、倫敦、東京都有大型示威，譴責警察暴力。 法新社、美聯社

明州非裔佛洛伊德遭警單膝壓迫窒息而死引起全球公憤，巴黎、柏林、倫敦、東京（圖）都有大型示威，譴責警察暴力。 法新社、美聯社
明州非裔佛洛伊德遭警單膝壓迫窒息而死引起全球公憤，巴黎、柏林、倫敦、東京（圖）都有大型示威，譴責警察暴力。 法新社、美聯社

警察 佛洛伊德

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