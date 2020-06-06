佛洛伊德死後…美國這些地方改革了 警察抓人將禁止鎖喉

明尼蘇達州明尼亞波利斯市(Minneapolis)5日同意禁止警察再使用鎖喉方式控制嫌犯，並要求員警若目擊其他同僚使用不當武力，必須試圖阻止；這是非裔男子佛洛伊德(George Floyd)身亡後，該市警方推動改革的第一個具體行動。

加州州長紐森(Gavin Newsom)同一天也與該州議會非洲裔與西語裔成員呼籲，全州禁止員警使用手臂對民眾頸動脈施壓的作法。

明尼亞波利斯市與明州人權廳制定的規定包括這項改革；該規定由該市議會12名成員一致同意表決通過，仍須經法院審核。

明州人權廳長芮貝卡‧魯瑟洛(Rebecca Lucero)說：「這只是一個開端；還有很多工作需要完成，而這些工作必須也即將由社區參與快速完成。」

魯瑟洛說，這些改革將比該市警局目前關於使用武力的政策更成功。

該規定要求員警一旦見到任何壓頸或鎖喉動作，必須立即向上級通報；任何不試圖阻止施暴行為的員警，將被視同為自身使用不當武力，而面臨懲戒。

該規定也要求警察局長或副局長授權後，才能使用群眾控制武器，例如催淚瓦斯、橡膠子彈、以及閃光彈等；過去一周來，這些手段在該市與其他多個城市都被用來驅散示威者。

包括聖地牙哥(San Diego)警方在內的加州十多個執法部門近日都宣布，將阻止員警進行壓迫頸動脈的動作。

5日推動加州立法禁止鎖喉動作的議員吉普森(Mike Gipson)說：「這遠超過現存法律批准警方和平使用合理武力、以進行逮捕並預防逃跑及壓制抵抗的範圍。」

洛杉磯市警政委員會(Los Angeles Police Commission)1982年就嚴格限制壓迫頸動脈的動作，因為先前有12名非洲裔男子死亡，而當時的洛杉磯市警察局(LAPD)局長蓋茲(Daryl Gates)更發表種族歧視言論。

但其他許多地區執法單位仍持續允許這項動作，也鮮少限制。