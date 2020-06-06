快訊

即時開票／決戰57.5萬票！罷免韓國瑜案 同意票領先中

美國暴動延燒到媒體 紐時歧視文章遭自家記者罷工抗議

聽新聞
test
0:00 / 0:00

印州小鎮赤裸裸的威嚇！非裔示威遊行 白人持槍觀看

世界日報 / 編譯郭宣含／綜合5日電
印第安納州示威者1日在鄉村冠點市和平遊行，現場有白人手持槍械觀看。 美聯社
印第安納州示威者1日在鄉村冠點市和平遊行，現場有白人手持槍械觀看。 美聯社

印第安納州示威者1日在鄉村冠點市(Crown Point)和平遊行，譴責種族歧視與警察殺害非裔；社群媒體一部影片可見，現場有21名路人沿道站立觀看，其中八名白人更手持槍械，但該市警長表示此舉受到印州州法保護。

冠點市警察局長藍德(Pete Land)2日在冠點市虛擬城市論壇表示：「當天有個別人士出示私有手槍，他們與警局無關，只是普通公民。他們有權這麼做。」

藍德解釋，在印州，民眾可合法持步槍或散彈槍，但在公開場合隨身攜帶槍械則需經過批准。

明尼蘇達州明尼阿波利斯市(Minneapolis)46歲非裔佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察以膝壓頸致死後，數十名示威民眾1日在印州冠點市抗議。

20歲非裔學生卡司切塔(Cedric Caschetta)當天參加這場近三個小時的示威；他表示，遊行開始後，有些人站在街道另一側試圖招惹示威者；卡司切塔說，那些反對民眾朝他們叫囂「去找工作」、「你不屬於這裡」，以及「你們才是問題所在」。

卡司切塔表示，他明白民眾憲法第二修正案(Second Amendment)的權利，但路人持那樣的槍械顯得超過；他認為：「那些人傳達的是恐嚇訊息與自我防衛。」

不過蘭斯表示，當天警察也陪同示威者，確保示威民眾受到警方支持與保護；警方也告訴反對示威的民眾，警察支持示威活動。

蘭斯指出：「我們確保示威者傳遞訊息，我們也支持他們的訊息，冠點市不是明尼阿波利斯市。」

冠點市市長烏倫(David Uran)1日遊行後強調，示威者使用憲法第一修正案(First Amendment)的權利，「這是一場和平示威，他們獲允許示威。」

另外，印州首府印第安納波利斯(Indianapolis)警察表示，他們正在調查數名警察，這些警察5月31日被拍下以警棍與胡椒彈制服兩名女性。社群影片中可見一名非裔女性遭白人男警壓制在地，周遭有數名警察，另一名白人女性隨後也被壓制在地。目前該事件起因不明，印第安納波利斯發言人拒絕提供額外資訊。

警察 佛洛伊德
高雄市長究竟會留步還是回黨部？線上直播開票看這裡 -->

延伸閱讀

全美抗議種族主義 維州州長下令拆除李將軍雕像

執行勤務 台灣警方：不可能用膝蓋壓脖

亞裔婦：我兒也被明利亞波利斯白人警察開槍打死

佛洛依德完整驗屍報告：心臟病發作、生前染疫但無症狀

相關新聞

墨警打死沒戴口罩男引爆抗議 美使館遭丟汽油彈

墨西哥一名男子因為沒戴口罩死於警察手中，引發民憤，群眾今天戴著面罩抗議警察濫用武力，沿途破壞建築物並朝美國大使館丟擲汽油...

白宮尷尬了！川普威脅嚴懲示威 第一夫人唱反調呼籲和平

明尼蘇達州非洲裔男子佛洛伊德遭白人警察以膝蓋壓頸致死後，全美各地連日爆發激烈抗爭，川普總統也對示威行動不假辭色；但有線電視新聞網（CNN）報導...

美式足球員談下跪抗議挨批致歉 川普不以為然

美國職業美式足球NFL球星布里斯日前說，在播放美國國歌時下跪抗議種族主義，是對國旗不敬。布里斯在遭各方撻伐後表達歉意，但...

影／暖！杜魯多出席反歧視活動 單膝跪地表支持

加拿大總理杜魯多5日帶著黑色口罩現身加拿大國會前，參與反種族主義的抗議活動，並與現場數千名示威者一同單膝跪地。

影／美國警察疑執法過當被停職 57同僚退單位以示支持

美國紐約州水牛城4日發生75歲示威者被鎮暴警察推倒濺血，兩位出手員警被即刻停職，但另外57位警察隨後也傳出集體退出單位，...

佛洛伊德死後…美國這些地方改革了 警察抓人將禁止鎖喉

明尼蘇達州明尼亞波利斯市(Minneapolis)5日同意禁止警察再使用鎖喉方式控制嫌犯，並要求員警若目擊其他同僚使用不當武力，必須試圖阻止；這是非裔男子佛洛伊德...

印州小鎮赤裸裸的威嚇！非裔示威遊行 白人持槍觀看

印第安納州示威者1日在鄉村冠點市(Crown Point)和平遊行，譴責種族歧視與警察殺害非裔；社群媒體一部影片可見，現場有21名路人沿道站立觀看，其中八名白人更手持槍械...

美郊區年輕人響應示威 高舉拳頭呼喊終結歧視

全美反種族歧視的抗議活動遍地開花，洛杉磯郊區的高中生今和平示威，上一堂關於族群平等的民主課，獲得不分年齡、族裔響應，群眾...

社會撕裂到高點 美國已經出現50年前民權運動的所有因素

美國華盛頓特區高聳的紀念碑如常矗立，但映襯它的不只是莊嚴的燈光，還有示威者在街道上燃燒的火光。這對許多美國人來說，是見所未見的可怕景象。

華府市長槓川普 白宮外路面漆「黑人的命也是命」

美國華府特區市長鮑賽因不滿白宮外和平示威者遭強勢驅離，槓上總統川普。為了挺示威者，鮑賽今天在白宮外路面漆上「黑人的命也是...

無懼川普怒火 美防長宣布兩批部隊撤離華府

美國總統川普與國防部長艾思博（Mark Esper）為了現役軍隊投入處理全國抗爭一事公開槓上。川普5日還在說歡迎各州找他...

神邏輯 川普：經濟成長將促進平等

美國總統川普5日在白宮舉行記者會，大談經濟成長，且稱這樣可促進平等；川普提到造成全國大規模抗議的非裔男子佛洛伊德（Geo...

熱門新聞

賭氣梅克爾？川普下令從德國撤軍9500人

日媒：石垣市下周表決將釣魚台更名為「登野城尖閣」

川普組織祕密警察？ 便衣人員鎮暴拒表明身分

無懼川普怒火 美防長宣布兩批部隊撤離華府

就業報告遠優於預期 美股道瓊早盤勁升逾700點

美5歲非裔女童哭問白人警：你會射殺我們嗎 警擁抱安慰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。