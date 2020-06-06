印州小鎮赤裸裸的威嚇！非裔示威遊行 白人持槍觀看

印第安納州示威者1日在鄉村冠點市(Crown Point)和平遊行，譴責種族歧視與警察殺害非裔；社群媒體一部影片可見，現場有21名路人沿道站立觀看，其中八名白人更手持槍械，但該市警長表示此舉受到印州州法保護。

冠點市警察局長藍德(Pete Land)2日在冠點市虛擬城市論壇表示：「當天有個別人士出示私有手槍，他們與警局無關，只是普通公民。他們有權這麼做。」

藍德解釋，在印州，民眾可合法持步槍或散彈槍，但在公開場合隨身攜帶槍械則需經過批准。

明尼蘇達州明尼阿波利斯市(Minneapolis)46歲非裔佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察以膝壓頸致死後，數十名示威民眾1日在印州冠點市抗議。

20歲非裔學生卡司切塔(Cedric Caschetta)當天參加這場近三個小時的示威；他表示，遊行開始後，有些人站在街道另一側試圖招惹示威者；卡司切塔說，那些反對民眾朝他們叫囂「去找工作」、「你不屬於這裡」，以及「你們才是問題所在」。

卡司切塔表示，他明白民眾憲法第二修正案(Second Amendment)的權利，但路人持那樣的槍械顯得超過；他認為：「那些人傳達的是恐嚇訊息與自我防衛。」

不過蘭斯表示，當天警察也陪同示威者，確保示威民眾受到警方支持與保護；警方也告訴反對示威的民眾，警察支持示威活動。

蘭斯指出：「我們確保示威者傳遞訊息，我們也支持他們的訊息，冠點市不是明尼阿波利斯市。」

冠點市市長烏倫(David Uran)1日遊行後強調，示威者使用憲法第一修正案(First Amendment)的權利，「這是一場和平示威，他們獲允許示威。」

另外，印州首府印第安納波利斯(Indianapolis)警察表示，他們正在調查數名警察，這些警察5月31日被拍下以警棍與胡椒彈制服兩名女性。社群影片中可見一名非裔女性遭白人男警壓制在地，周遭有數名警察，另一名白人女性隨後也被壓制在地。目前該事件起因不明，印第安納波利斯發言人拒絕提供額外資訊。