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白宮尷尬了！川普威脅嚴懲示威 第一夫人唱反調呼籲和平

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
第一夫人梅蘭妮亞‧川普（Melania Trump）過去幾天，頻頻在川普做出強硬宣示後的敏感時間點發表推文，而她的推文基調明顯與川普不一致，讓白宮西廂頗傷腦筋。 美聯社
第一夫人梅蘭妮亞‧川普（Melania Trump）過去幾天，頻頻在川普做出強硬宣示後的敏感時間點發表推文，而她的推文基調明顯與川普不一致，讓白宮西廂頗傷腦筋。 美聯社

明尼蘇達州非洲裔男子佛洛伊德遭白人警察以膝蓋壓頸致死後，全美各地連日爆發激烈抗爭，川普總統也對示威行動不假辭色；但有線電視新聞網（CNN）報導，第一夫人梅蘭妮亞‧川普（Melania Trump）過去幾天，頻頻在川普做出強硬宣示後的敏感時間點發表推文，而她的推文基調明顯與川普不一致，讓白宮西廂頗傷腦筋。

種族緊張引發美國社會動盪不安之際，川普的推文與公開談話，主打「法律與秩序」（law and order）立場，強調以鐵腕政策對待抗議群眾；相較之下，梅蘭妮亞的連續推特發文，展現則是「和平」、「療癒」風格。

川普1日與各州州長舉行電話會議時說，州長們要能全面掌控局勢才行，若是表現軟弱，「看起來就會像一群蠢蛋。」這場會議正在舉行的幾乎同一時間，梅蘭妮亞在推特發文寫道，國家需要的是和平。

她在推文中表示：「把重點放在彼此照顧，讓我們偉大的國家得以療癒。」

上周，川普在推特寫道「開始搶，就開槍」（when the looting starts, the shooting starts），推特在5月29日祭出管制措施，限縮川普推文的能見度，推特用戶無法對這則推文按讚或回應。推特指出，川普推文「美化暴力」（glorifying violence），觸犯推特使用規定。

就在川普發表推文表達對推特高度不滿的數小時之後，梅蘭妮亞發表的推文內容，顯然選擇與推特站在同一陣線；她在推文中寫道：「我們國家允許和平示威，暴力則是沒有任何空間。」

梅蘭妮亞推文也指出：「做為一個國家，我們應把重點放在和平、祈禱與療癒。」

報導指出，一名白宮官員透露，第一夫人的推文頻頻與川普唱反調，她的推文「於事無補，讓白宮西廂備感挫折。」

知情人士分析，梅蘭妮亞的推文發表時間，似乎都經過精心安排，總統伉儷彼此之間立場相左的對比，更加明顯。

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