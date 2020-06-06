社會撕裂到高點 美國已經出現50年前民權運動的所有因素

美國華盛頓特區高聳的紀念碑如常矗立，但映襯它的不只是莊嚴的燈光，還有示威者在街道上燃燒的火光。這對許多美國人來說，是見所未見的可怕景象。

1963年，美國非裔民權運動領袖馬丁・路德・金（Martin Luther King）發表《我有一個夢想》，他腳下林肯紀念堂的台階，如今站立着的是全副武裝的國民警衛隊，他們保持戒備，準備驅散示威的人群。

52年前，因為金被刺殺的悲劇，美國非裔民權運動開啟了內戰以來最暴力的一章。如今，美國已經持續一週的示威並沒有結束的趨勢，多地延長宵禁，這場「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）的運動，走勢也逐漸向50年前那場浩蕩的運動靠近。

新世紀美國民權運動再現？

此次「黑人的命也是命」抗議的迴歸，導火索是非裔美國人弗洛伊德（George Floyd）在警察的暴力執法下慘死。一週之內，抗議蔓延到整個美國，多個歐洲國家的民眾也響應其口號開展示威。警察對非裔的執法暴力之所以引起如此憤慨，和美國19世紀開始的種族隔離制度下，南方非裔被處以私刑的慘痛經歷有關。

美國的歷史可以說是也一部非裔爭取平權的歷史，但是每一次運動的開始，也都伴隨着特定的經濟社會背景。

20世紀50年代開始，美國各類民權運動組織興起，其中規模最大、暴力事件發生最多、造成損失最大的就是非裔民權運動。近年來，美國反對執法暴力的示威不斷擴大，不僅導火索和50年前非裔遭受殺害的案件有相似之處，而且也暴露出和當年一樣社會經濟因素。

雖然南北戰爭之後，美國黑奴得以自由，但是少數族裔始終沒有獲得和白人平等的社會資源。1960年代，美國經濟正經歷二戰後的騰飛，然而最晚遷入城市、參與就業的非裔美國人則遭遇了城市的去工業化，他們沒有能力和中產階級一同遷入正興起的城郊地區，而是在城市最貧窮的地區集中，資源的貧乏讓這些社區的社會問題突出，其中也包括現在仍然尖鋭的警民矛盾。當時非裔在選舉權、教育權、對公共資源的使用上均受到歧視，年輕人的群體中又出現了反建制、反越戰的Hippies群體，推動了社會運動的爆發。

現在呢？金融危機之後，美國經歷了長達十幾年的股市繁榮，然而美國的貧富差距則幾乎逼近了100年前的大蕭條之前的水平，說明社會底層並沒得到經濟發展的福利。社會階層中，1%的富人和99%的其他人之間的差距以種族矛盾的方式爆發，背後則是以少數族裔為主的社會底層的反抗。同時，新一代年輕人開始左翼「民主社會主義」運動，讓民權運動擁有更大基礎。

於是，從2015年到現在，針對警察暴力執法的抗議示威，幾乎已經有50年前美國民權運動的一切元素和特徵。示威中的暴力行為和上個大選前相比有增無減，美國總統川普（Donald Trump）出動軍隊鎮壓的威脅則可能讓事態惡化。

示威浪潮下，情報界人士擔心國家機器情報機構可能悄悄砲口轉內，監控參加示威抗議的平民百姓。（美聯社）

50年後 騷亂更加危險

當前，美國社會的撕裂到達一個高點，疫情嚴重衝擊人們的生活，造成經濟衰退、失業率飆升，而華爾街照常在股市的飄紅中狂歡，政客們的相互攻擊仍在繼續，美國的普通民眾、特別是社會底層人士的憤懣隨時都有噴湧而出之勢。

上世紀60年代，美國民權運動曾經造成紐約哈雷姆區、洛杉磯瓦茨區、底特律乃至1968年全美的騷亂，直到70年代才平息。而現在的情況可能比當時更加複雜。

今天的美國不再是50年前的美國。彼時，美國經濟增長出現被西方經濟學家稱之為「黃金時代」的時期，國民生產總值從1961年的5,233億美元到1971年的10,634億美元，隨之而來的是二戰後美國霸主地位的穩固。而現在，美國經濟結構的問題在金融危機之後始終沒有改善，以美國為中心的全球格局醖釀劇變，社會的焦慮貫穿精英階層和底層民眾。

今天槍支氾濫的程度和50年前也全然不同。美國民間私人擁槍數量從2000年的2.59億支上升到3.93億支，佔全球46%。槍支在騷亂中的殺傷力，從1992年的洛杉磯騷亂中35人死於槍殺的歷史可鑑。當然，這場運動並不一定會演變成大規模的暴亂，但是槍支氾濫只會讓可能發生的騷亂更加危險。

另外，50年前保守派曾給民權運動貼上「共產主義者」標籤，在當時美蘇冷戰的格局下起到轉移視線的作用。但是，當前大國競爭已和冷戰時期意識形態為中心的矛盾不同，反而是示威暴露的人權問題讓美國已經搖搖欲墜的「自由世界」領導者的形象更受重創。

美國華府特區市長鮑賽不滿川普處理示威活動方式，近期與他槓上。鮑賽5日將白宮外16街部分區段改名為「黑人的命也是命廣場」，表態挺示威群眾。中央社

幫助川普連任？

以上一切都讓政府處理示威的難度更高，也可能直接影響到川普11月的大選連任。

目前，從白宮的口徑看來，川普似乎希望把騷亂的責任推給極左翼組織以及民主黨，甚至是他的競選對手拜登（Joe Biden），同時將自己的形象和「法律和秩序」（Law & Order）的承諾綁定。的確，類似「戰時總統」連任的規律，發生騷亂和暴動之後，以白人為主的美國選民更傾向於能帶給社會穩定的政黨形象。

不過，這不代表川普就能坐收漁利。平息這場50年不遇的運動並不容易，且非裔美國人雖然在選舉中的影響力遠不及白人，但是投票率從長期看來呈上升趨勢，從前總統奧巴馬（Barack Obama）在非裔選民中的號召力來看，這股力量不容小覷。若疫情給經濟的衝擊繼續，只會讓川普連任壓力更大。

如果說1968年的美國民權法案是平息騷亂的決定性力量之一，那麼今天美國社會需要的則是更加艱難的深層次改革。無論川普能否平息騷亂、獲得連任，如何解決美國社會和政壇撕裂背後的根本問題，恐怕才是最重要的。

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文章授權轉載自《香港01》